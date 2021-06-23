الأربعاء 23-06-2021
الوكيل الاخباري

43 مخالفة لمنشآت وأفراد لعدم الالتزام بأوامر الدفاع

نقابة الصاغة لـ الوكيل : انخفاض دينارين للغرام الواحد من الذهب وزيادة في الإقبال عليه

الملك يلتقي رئيس إقليم كردستان العراق اليوم

رئيس مركز السكري بـ'حمزة' عبر الوكيل: هؤلاء هم الأكثر عرضة للإصابة بالسكري بعد كورونا

النيابة العامة ترفع مستوى التنسيق لمكافحة الجرائم الالكترونية

المؤسسة الاستهلاكية المدنية تخفض أسعار 250 سلعة في أسواقها

مدير الأمن العام يهنئ لاعب الجودو سلمان بتأهله لأولمبياد طوكيو 2020

الأردن يحتل المرتبة 94 من حيث أغلى مدن العالم في 2021

وزير النقل : لن نلجأ لإصدار أمر دفاع بشأن أسعار الشحن البحري

وزارة التربية توجه رسالة هامة لطلبة التوجيهي

الأربعاء، 23-06-2021 11:50 ص

فورتنايت تطرح خدمة جديدة

Fortnite


الوكيل الإخباري - أعلنت شركة Epic Games المطورة للعبة فورتنايت اليوم الثلاثاء عن إطلاق خدمة دردشة صوتية مجانية وخدمات مكافحة الغش التي يمكن للمطورين تنفيذها في ألعابهم.

اضافة اعلان

 

تحاجج Epic Games بأن برامج مكافحة الغش مثل هذه تزداد أهمية لأن المزيد من الألعاب توفر إمكانية اللعب المتقاطع بين أجهزة الحواسيب والمنصات الأخرى، ولأن برامج الغش غالبًا ما تكون متاحة بسهولة أكبر عبر جهاز الحاسب.


ومثل برامج مكافحة الغش الأخرى، يمكن أن تتسبب Easy Anti-Cheat أحيانًا في حدوث مشكلات لغير الغشاشين.


بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تصنيف البرامج البريئة على أنها برامج ضارة، لذا فهي بعيدة عن كونها الحل الأمثل.


ولكن مع استمرار الغش في التفشي ضمن العديد من أكبر الألعاب في العالم، فمن الصعب رفض امتلاك المطورين لأداة أخرى في جعبتهم.

 

وتقوم الشركة المطورة للعبة فورتنايت بتضمين كلتا الخدمتين كجزء من مجموعة Epic Online Services. التي لا ترتبط بمحرك اللعبة الخاص بها أو واجهة المتجر.


علاوة على ذلك تقول الشركة: إنها تقدم الخدمات مجانًا بهدف تشجيع اعتماد أوسع لجميع عروض Epic Games وبناء قاعدة حسابات أكبر عبر المنصات للشركة وشركائها.

 

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
3-278

المخترقون يمتنعون عن مهاجمة الحواسيب الروسية

ios-15-logo-iphone-render

خطوات إعادة ترتيب صفحات الواجهة iOS 15 وحذفها

1120161123260934

إعلانات فيسبوك تصاب بنكسة

609a528842360465792f8be7

يضمن YouTube فوزًا كبيرًا في الاتحاد الأوروبي على حقوق النشر

app-tips-gmail-00-hero

استعادة كلمة مرور 'Gmail' عند نسيانها

ios-14-imessage-features

طريقة تغيير الصورة الشخصية في iMessage

أخبار متعلقة
1-1265043

فيسبوك تستحوذ على استوديو BigBox مطور شبيهة فورتنايت

fortnite-desktop

العاب مشابهة لـ فورتنايت لم تكن تعرفها سابقاً