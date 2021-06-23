فورتنايت تطرح خدمة جديدة

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة Epic Games المطورة للعبة فورتنايت اليوم الثلاثاء عن إطلاق خدمة دردشة صوتية مجانية وخدمات مكافحة الغش التي يمكن للمطورين تنفيذها في ألعابهم.

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تحاجج Epic Games بأن برامج مكافحة الغش مثل هذه تزداد أهمية لأن المزيد من الألعاب توفر إمكانية اللعب المتقاطع بين أجهزة الحواسيب والمنصات الأخرى، ولأن برامج الغش غالبًا ما تكون متاحة بسهولة أكبر عبر جهاز الحاسب.



ومثل برامج مكافحة الغش الأخرى، يمكن أن تتسبب Easy Anti-Cheat أحيانًا في حدوث مشكلات لغير الغشاشين.



بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تصنيف البرامج البريئة على أنها برامج ضارة، لذا فهي بعيدة عن كونها الحل الأمثل.



ولكن مع استمرار الغش في التفشي ضمن العديد من أكبر الألعاب في العالم، فمن الصعب رفض امتلاك المطورين لأداة أخرى في جعبتهم.

وتقوم الشركة المطورة للعبة فورتنايت بتضمين كلتا الخدمتين كجزء من مجموعة Epic Online Services. التي لا ترتبط بمحرك اللعبة الخاص بها أو واجهة المتجر.



علاوة على ذلك تقول الشركة: إنها تقدم الخدمات مجانًا بهدف تشجيع اعتماد أوسع لجميع عروض Epic Games وبناء قاعدة حسابات أكبر عبر المنصات للشركة وشركائها.