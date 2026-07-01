فيتنام تراهن على العقول لبناء إمبراطورية تكنولوجية

وأقرت الحكومة برنامجًا وطنيًا لتطوير الكوادر في قطاع أشباه الموصلات حتى عام 2030، برؤية تمتد إلى 2050، بهدف تدريب عشرات الآلاف من المتخصصين في تصميم الشرائح الإلكترونية والإنتاج والتغليف والاختبار، إلى جانب إعداد كوادر أكاديمية وبحثية.
وتؤكد السلطات أن التحدي الأكبر يتمثل في تأهيل الكفاءات البشرية، مشددة على أهمية ربط التعليم باحتياجات سوق العمل، وتعزيز التعاون بين الجامعات والشركات، وتطوير برامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بما يدعم الابتكار والتحول الرقمي ويعزز القدرة التنافسية للبلاد.
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