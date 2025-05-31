فيديوهات على "تيك توك" قد تُعرض جهازك للاختراق

الوكيل الإخباري- في تطور مقلق ضمن عالم الأمن السيبراني، تم الكشف عن أسلوب جديد يستخدمه المخترقون لخداع مستخدمي تطبيق "تيك توك"، من خلال فيديوهات تبدو طبيعية لكنها في الحقيقة وسيلة لنشر برامج خبيثة.

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وبحسب تقرير نشرته صحيفة "النهار" اللبنانية، تعتمد هذه الفيديوهات على تعليمات صوتية وبصرية مُقنعة، تطلب من المستخدمين تنفيذ أوامر معينة على حواسيبهم، بحجة أنها تُساعد في تحميل برامج شهيرة مثل Microsoft Office أو Spotify بشكل مجاني.



لكن الحقيقة أن هذه الأوامر تؤدي إلى تحميل برمجيات خبيثة دون علم المستخدم، ما يسمح للقراصنة بسرقة البيانات، وتعطيل برامج الأمان، بل والبقاء نشطين على الجهاز حتى بعد إعادة تشغيله.



‼️ الخطر الجديد لا يعتمد على روابط!

اللافت أن الضحية لا يضغط على أي روابط أو يدخل مواقع مشبوهة، بل يقوم بتنفيذ الأوامر بنفسه، مما يجعل برامج الحماية عاجزة أحيانًا عن رصد التهديد في الوقت المناسب.

أحد هذه الفيديوهات المضلّلة حصد أكثر من نصف مليون مشاهدة، مما يعني أن آلاف المستخدمين قد يكونون تعرّضوا بالفعل لهذا النوع من الاحتيال.



🛡️ الحذر واجب!

الخبراء يحذرون من التفاعل مع أي فيديوهات تقنية مجهولة المصدر، خاصة التي تطلب تنفيذ خطوات مباشرة على جهازك. ويشددون على أن الوعي الرقمي هو خط الدفاع الأول لحماية البيانات الشخصية من الوقوع في أيدي القراصنة.