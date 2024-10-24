فيديو:روبوت صيني بشري يسجل رقماً قياسياً بأطول قفزة

الوكيل الإخباري- حقق الروبوت الصيني G1 الشبيه بالبشر رقمًا قياسيًا جديدًا للقفز الطويل وقوفًا، حيث أظهر قدرات متقدمة في المرونة والأداء.

اضافة اعلان



تمكن الروبوت من تحقيق قفزة طويلة بطول 4.6 أقدام، مدعومًا بمفاصله المتقدمة التي توفر من 23 إلى 43 درجة من الحرية وتنتج ما يصل إلى 120 نيوتن متر من عزم الدوران الأقصى، وفقًا لموقع "إنترستينغ إنجينيرينغ". ويمكن للروبوت G1 القيام بقفزة طويلة من وضع الوقوف بطول يصل إلى 1.4 متر، مما قد يجعلها أطول قفزة حققها روبوت بشري بهذا الحجم في العالم، حيث يبلغ ارتفاعه 1.32 متر فقط، وفقًا للشركة.



تُحرز شركة Unitree Robotics، وهي شركة ناشئة في سوق الروبوتات الشبيهة بالبشر، تقدمًا كبيرًا مع طرازها G1، الذي يبلغ سعره 16 ألف دولار. وتبيع Unitree الروبوت بالفعل، ولكن فقط "لأغراض التعليم والبحث أو التطبيقات الصناعية".



تم إطلاق G1 في الأصل كنموذج أولي بقيمة 90 ألف دولار، ثم تطور إلى نسخة أكثر دقة وجاهزية للإنتاج. ويعمل المهندسون بشكل مكثف منذ الكشف عنه في مايو على تحسين تصميم الروبوت للإنتاج الضخم.



والآن، يتمتع الروبوت G1 بوجه أنيق يشبه القناع، وهو متطور عن تصميمه السابق الذي يحتوي على فجوة هوائية، ويأتي بأيدي ثلاثية الأصابع لتحل محل الأجزاء السابقة. هذه التحسينات، جنبًا إلى جنب مع القدرات المتقدمة، تجعل الروبوت G1 منافسًا قويًا في سوق الروبوتات الشبيهة بالبشر، حيث تستعد Unitree للإنتاج الضخم في المستقبل القريب.



تؤكد الشركة أن سرعة الروبوت G1 وسلاسة حركته أثناء المشي والركض وصعود السلالم والرقص والتعافي من السقوط، وحتى أداء تمارين الإحماء للكاراتيه، مثيرة للإعجاب وممتعة للمشاهدة.