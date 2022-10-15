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السبت، 15-10-2022 11:26 ص

فيديو .. غوغل اليابان تطور لوحة مفاتيح بطول يتجاوز الـ 5 أقدام

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الوكيل الإخباري-طورت غوغل اليابان لوحة مفاتيح يتجاوز طولها 5 أقدام، حيث احتوى الجهار المقدم عبر فيديو على جميع المفاتيح على طول صف واحد.

ويبلغ طول لوحة المفاتيح 1650 مم، أو حوالي 5.4 قدم، وهي طويلة بشكل استثنائي، بل أطول من بعض الأشخاص.

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وفي منشور مدونة، قال فريق Gboard في غوغل مازحا أن التصميم يجعل من السهل العثور على المفتاح الصحيح، لأن عليك فقط النظر في اتجاه واحد، لكن باستخدام لوحة المفاتيح التقليدية، يجب أن تبحث لأعلى أو لأسفل أو لليسار أو لليمين عن المفتاح الذي تريد.


وتضيف المدونة: على الجانب السلبي، لسنا متأكدين من مدى سهولة الكتابة على لوحة المفاتيح هذه، والتي تتبنى تخطيط QWERTY أحادي البعد، حيث تتطلب مكتبا كبيرا لإيوائها.


ويقول فريق غوغل في اليابان إن التصميم المبتكر للوحة المفاتيح يجبرك على مد ذراعيك خلال يوم العمل. بالإضافة إلى ذلك، لا داعي للقلق بشأن جلوس حيوان أليف على لوحة المفاتيح أثناء جلسة الكتابة. وفي الفيديو، يمزح فريق غوغل أيضًا بأنه يمكن استخدام لوحة المفاتيح كعصا للمشي.


وأشارت غوغل إلى انه لا توجد خطط لبيع لوحة المفاتيح كمنتج حقيقي، لكن فريق Gboard قام بتحميل الملفات على GitHub حتى يتمكن المستخدمون من إنشاء إصداراتهم الخاصة.


وتنضم لوحة المفاتيح هذه إلى العديد من أشكال لوحة المفاتيح الغريبة الأخرى التي ابتكرها فريق غوغل الياباني على مر السنين، بما في ذلك لوحة المفاتيح التي أتت على شكل فنجان شاي. " البيان "

 


 




 

 


 

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