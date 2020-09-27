فيروس جديد قادر على سرقة كلمات المرور من 226 تطبيق!

الوكيل الاخباري - اكتشف باحثون أمنيون برنامجاً ضاراً لديه القدرة على سرقة كلمات المرور من 226 تطبيق من هواتف أندرويد.



وأطلق باحثون من ThreatFabric تسمية Alien على الفيروس، وهو ليس برنامج خبيث جديد بالكامل، ولكنه إصدار أكثر تقدماً من برنامج ضار سابق يسمى Cerberus.



وإذا أصاب الفيروس هاتفاً ذكياً يعمل بنظام أندرويد فيمكنه تنفيذ عدد من الإجراءات الخطيرة، بما في ذلك عمليات تسجيل دخول مزيفة، وجمع كلمات المرور، ومنح المتسللين إمكانية الوصول إلى الجهاز.



وخلال تحليلهم، حدد الباحثون 226 تطبيق مستهدف على هواتف أندرويد، بما في ذلك تويتر وإنستغرام وسناب تشات، بالإضافة إلى العديد من التطبيقات المصرفية. ولسوء الحظ لا يزال من غير الواضح بعد كيف يمكن للبرنامج الضار إصابة الهواتف الذكية.



ومع ذلك، حث جيك مور أخصائي الأمن السيبراني في ESET مستخدمي هواتف أندرويد على توخي الحذر بشأن التطبيقات التي يقومون بتثبيتها على هواتفهم الذكية، وأضاف "من المحتمل أن تكون هذه البرامج الضارة خطيرة للغاية ويمكن أن تسبب آثاراً كبيرة وبعيدة المدى على المستخدمين وأجهزتهم".



وأكد على ضرورة الابتعاد عن متاجر التطبيقات غير المعروفة وغير الرسمية عندما يتعلق الأمر بتنزيل تطبيقات جديدة، ففي كثير من الأحيان يستغل مجرمو الإنترنت هذه التطبيقات للتسلسل إلى هواتف المستخدمين وسرقة معلوماتهم وبيانتهم الشخصية، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

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