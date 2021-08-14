فيسبوك أوقفت مشروعًا بشأن خوارزمية إنستغرام

الوكيل الإخباري - يقول الباحثون في AlgorithmWatch إنهم أجبروا على التخلي عن مشروعهم البحثي الذي يراقب خوارزمية منصة إنستغرام بعد التهديدات القانونية من شركة فيسبوك.



وأصبح الحديث عن المشروع الذي يتخذ من برلين مقراً له علنيًا عبر منشور نشر صباح الجمعة، مستشهداً بحظر المنصة الأخير لمرصد الإعلانات في جامعة نيويورك.



وجاء في المنشور: من المحتمل أن يكون هناك المزيد من حالات التنمر التي لا نعرف عنها شيئًا. نأمل من خلال التقدم، أن تتحدث المزيد من المنظمات عن تجاربها.

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وتم إطلاق AlgorithmWatch في شهر مارس 2020، ووفر إضافة متصفح من شأنها أن تسمح للمستخدمين بجمع البيانات من خلاصات إنستاجرام، مما يوفر نظرة ثاقبة حول كيفية إعطاء المنصة الأولوية للصور ومقاطع الفيديو.



ونشر المشروع النتائج بانتظام، مما يدل على أن الخوارزمية شجعت الصور التي تظهر الأجسام العارية مع تصنيف الصور التي تظهر الوجوه أعلى من لقطات الشاشة النصية.



وعارضت الشركة المنهجية. ولكن لم تتخذ أي إجراء ضد AlgorithmWatch خلال السنة الأولى من المشروع.



وقال الباحثون في شهر مايو إن فيسبوك طلبت مقابلة قادة المشروع واتهمتهم بانتهاك شروط خدمة المنصة.

وكان هناك اعتراض آخر على أن المشروع انتهك اللائحة العامة لحماية البيانات. وذلك لأنه جمع بيانات من المستخدمين الذين لم يوافقوا على المشاركة.



ويقول الباحثون: جمعنا البيانات المتعلقة بالمحتوى الذي عرضته المنصة على المتطوعين الذين قاموا بتثبيت الإضافة. بعبارة أخرى، يصل مستخدمو الإضافة إلى خلاصتهم ويمكنهم مشاركتها معنا لأغراض البحث.



ومع ذلك، اختار الباحثون إغلاق المشروع، معتقدين أنهم يواجهون إجراءات قانونية من الشركة إذا استمر.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية