فيسبوك الأكثر انفاقاً في العالم على تأمين رئيسها التنفيذي.. لن تصدق كم بلغت قيمتها

الوكيل الإخباري -تم إنفاق 15.2 مليون دولار من قبل شركة ميتا بلاتفورمز، الشركة الأم لموقع "فيسبوك"، على الأمن الشخصي لرئيسها التنفيذي مارك زوكربيرغ، في عام 2021، إضافة إلى مبلغ مقطوع قبل الضريبة قدره 10 ملايين دولار لتكاليف الأمان الإضافية التي تكبدها مؤسس فيسبوك وعائلته، و1.6 مليون دولار لاستخدام الطائرات الخاصة، بقيمة إجمالية تصل إلى 26.8 مليون دولار.



ويأتي ذلك، بعد أن تم إنشاء برنامج تأمين خاص لسلامة زوكربيرغ في المنزل وأثناء السفر في عام 2013، وفقاً لإفصاحات لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية SEC من قبل شركته.



ومنذ ذلك الحين، بلغ مجموع المبالغ المدفوعة لصالح عمليات التأمين الشخصية لمؤسس "فيسبوك" نحو 127.5 مليون دولار، وفقاً للبيانات التي جمعتها "Statista".

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