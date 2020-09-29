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الثلاثاء، 29-09-2020 11:11 ص

فيسبوك تتخذ قرارا صادما لكل عشاق لعبة المزرعة السعيدة !

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الوكيل الاخباري - اتخذت شركة "فيسبوك" الأمريكية، قرارا وصف بـ"الصادم" لكل عشاق إحدى أشهر ألعاب منصة التواصل الاجتماعي الأشهر، وهي "المزرعة السعيدة".

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وأوضحت "فيسبوك"، بحسب ما نشره موقع "تايمز نيوز ناو" أن شركة "زينغا" المطورة للعبة "المزرعة السعيدة" سيمكنها الاستمرار في تشغيل اللعبة حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020 فقط.

 

ولن تسمح "فيسبوك" بعد ذلك بتحديث أي برمجيات "فلاش بلاير" لكل متصفحات الويب، التي تسمح بتشغيل ألعاب مثل "المزرعة السعيدة".


وقالت زينغا: "نحن ندرك أن العديد منكم كان معنا منذ البداية، وساعد في بناء مجتمع عالمي مذهل من اللاعبين على مر السنين، ولكن نود أن نقول لكم شكرا على كل ما قدمتوه لنا".


تم إطلاق لعبة "المزرعة السعيدة" عبر فيسبوك عام 2009، وزادت شعبيتها بصورة كبيرة، حتى ظهرت ألعاب أخرى مشابهة لها.


وقالت زينغا إن لعبة "المزرعة السعيدة" عمليات الشراء داخلها ستكون مستمرة ومتاحة حتى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، أما اللعبة نفسها فستكون متاحة عبر منصة فيسبوك حتى 31 ديسمبر.

 

سبوتنيك

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