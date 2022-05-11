فيسبوك تتخلى عن بعض ميزات تتبع الموقع

الوكيل الإخباري - أوقفت شركة فيسبوك العديد من الخدمات التي تتبع موقعك في الوقت الفعلي، بما في ذلك الأصدقاء القريبون وتنبيهات الطقس ومحفوظات الموقع وموقع الخلفية، وذلك بسبب الاستخدام المنخفض.



وفي إشعار تم إرساله إلى الأشخاص الذين استخدموا الميزة في الماضي، تقول فيسبوك إنها تتوقف عن جمع البيانات المرتبطة بهذه الميزات في 31 مايو مع مسح أي بيانات مخزنة في الأول من شهر أغسطس.



وأكدت ميتا – الشركة الأم لشركة فيسبوك – الخبر، وقالت: بينما نوقف بعض الميزات المستندة إلى الموقع عبر فيسبوك بسبب الاستخدام المنخفض، لا يزال بإمكان الأشخاص استخدام خدمات الموقع لإدارة كيفية جمع معلومات الموقع الخاصة بهم واستخدامها.



ولا يعني هذا أن فيسبوك تتوقف عن جمع بيانات الموقع بشكل كامل. وكما هو مذكور في إشعارها للمستخدمين، تقول فيسبوك إنها تواصل جمع معلومات الموقع لتجارب أخرى من أجل تقديم الإعلانات ذات الصلة وعمليات تسجيل الوصول إلى الموقع بما يتماشى مع سياساتها للبيانات.



ويمكنك عرض أو تنزيل أو حذف أي بيانات موقع محفوظة عبر المنصة ضمن قائمة الإعدادات والخصوصية. وبخلاف ذلك، تحذف الشركة تلقائيًا أي بيانات مخزنة تتعلق بخدماتها المتوقفة في الأول من شهر أغسطس.



وسمحت ميزة الأصدقاء القريبون، التي قدمتها فيسبوك في عام 2014، لتطبيقها بمشاركة موقعك في الوقت الفعلي مع أصدقائك.



ولكن تراجعت شعبية الميزة بعد وصول ميزات مماثلة، مثل Snap Map من سناب شات و Find My Friends من آبل.



وبدأت الشركة بالسماح للمستخدمين عبر نظام أندرويد بإيقاف تشغيل تتبع الموقع في الخلفية في عام 2019. وجاء ذلك بعد تقرير كشف أن فيسبوك تتبع مواقع المستخدمين إذا وجهوا تهديدًا موثوقًا به.

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