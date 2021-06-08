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الثلاثاء، 08-06-2021 11:11 ص

فيسبوك تتيح لصناع المحتوى النشر مجاناً دون عمولة

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الوكيل الإخباري - أعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة فيسبوك أن الشركة لن تحصل على أي عمولة من إيرادات صناع المحتوى الذين يكسبون المال عبر منصتها حتى عام 2023.

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وتخطط عملاقة التواصل الاجتماعي لمنافسة Substack و Patreon ومنصات صناع المحتوى الأخرى من خلال الإعلان أن منتجها الإخباري المستقل سيكون مجانيًا لمن يستخدمه للنشر.


وسبق أن جعلت فيسبوك الأحداث المدفوعة عبر الإنترنت واشتراكات المعجبين والشارات مجانية للاستخدام من قبل صناع المحتوى خلال جائحة كورونا.

 

ووعد زوكربيرج أنه عندما تبدأ فيسبوك بجمع جزء من الإيرادات من صناع المحتوى، ستكون النسبة أقل من 30 في المئة التي تحصل عليها آبل وغيرها. وذلك بالرغم من أنه لم يحدد النسبة المئوية.


وكتب زوكربيرج في تدوينة: لمساعدة المزيد من صناع المحتوى في كسب عيشهم عبر منصاتنا، فإننا نواصل توفير الأحداث المدفوعة عبر الإنترنت واشتراكات المعجبين والشارات ومنتجاتنا الإخبارية المستقلة القادمة مجانًا لصناع المحتوى حتى عام 2023.

 

وأضاف: عندما نحصل على حصة من الأرباح، ستكون أقل من 30 في المئة التي تحصل عليها آبل وغيرها.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 




 

 


 

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