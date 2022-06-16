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الخميس، 16-06-2022 01:37 م

فيسبوك تحاول تقليد تيك توك عبر تغيير خوارزميتها

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الوكيل الإخباري - قد يؤدي هوس شركة فيسبوك بالتربع على عرش منصات التواصل الاجتماعي إلى نشر المزيد من المحتوى الضار للمستخدمين.

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ويثبت تقرير مفصل جديد أن الشركة في طريقها لأن تصبح أكثر شبهًا بمنصة تيك توك، المملوكة لشركة بايت دانس الصينية.

أعلن مارك زوكربيرج عن تغييرات في عام 2018 حيث أراد أن تعود المنصة إلى الأصدقاء وأفراد الأسرة الذين يشاركون صور العطلات. ولكن يبدو أن ذلك قد فشل إلى حد كبير.


ومن النادر بالنسبة لمن هم في قمة السلسلة الإدارية في فيسبوك التحدث إلى الصحافة. ولكن توم أليسون، رئيس فيسبوك، أوضح أن القصص طغت على تلك المحاولات لتقريب أجزاء فيسبوك باعتبارها الطرق الرئيسية التي يتفاعل بها الأفراد بأي طريقة إيجابية.


وقال: نحاول أن نقدم لك أفضل محتوى يلبي اهتماماتك ونجعل مشاركته ومناقشته والتواصل مع أشخاص آخرين في شبكتك أمرًا سهلاً.


وأظهرت أوراق فيسبوك المسربة كيف صنفت أنظمة الشركة المحتوى في خلاصات أخبار المستخدمين من أجل زيادة مقدار الوقت الذي يقضيه المستخدمون عبر المنصة، بغض النظر عن مخاوف الموظفين من أنها تضر بالعلاقات أو تساعد في نشر المعلومات المضللة.


وتوقفت الشركة عن التوصية بالمجموعات السياسية للمستخدمين بناءً على التفضيلات. وقال أليسون إن الهدف هو الحصول على تجربة أنظف وأسهل في الاستخدام.
ولكن تركيز فيسبوك المتجدد على الخوارزميات القائمة على الذكاء الاصطناعي لخلاصات الأشخاص يبدو وكأنه خطوة إلى الوراء عندما يواجه مصدر إلهامها الرئيسي مشكلة في تصفية المحتوى الضار.


وكانت فيسبوك تتطلع إلى تيك توك أكثر فأكثر حيث برزت المنصة. وشهدت تيك توك ارتفاعًا في العائدات بالتزامن مع كونها أصبحت واحدة من أكثر المنصات شعبية في العالم.

 

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