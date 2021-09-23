الخميس 23-09-2021
الوكيل الاخباري

السكك الحديد المصرية: نستعد لاستلام دفعة جديدة من القطارات الإسبانية

مواقع التواصل تتشّح بالسواد إثر وفاة مفاجئة للشاب مراد الذينات

منح جوائز نوبل في عام 2021 سيتم في موطن الحائزين عليها

2.570 مليون مخصصات قطاع التربية ضمن موازنة مجلس محافظة المفرق

محمد رمضان يعلن عن تعاقده على مسلسل جديد

12 وفاة و2083 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الأرصاد لـ الوكيل : يستمر تساقط الزخات المطرية المتفرقة ليوم غد الجمعة

إدارة السير لـ الوكيل: أزمة شارع المحطة بسبب مشاريع مرورية وهندسية

الخصاونة يصدر بلاغين رسميين الشهر القادم

هيئة النقل تدعو للاستثمار في خدمة النقل المدرسي

الخميس، 23-09-2021 02:23 م

فيسبوك تحبط عملية جمع البيانات الآلية

7677777777777777799999999999999999


الوكيل الإخباري - أدخلت شركة فيسبوك تغييرات على خلاصة الأخبار تتداخل مع الأدوات المستندة إلى المتصفح التي يستخدمها الصحفيون والباحثون، وذلك وفقًا للمنظمة الإخبارية غير الربحية The Markup المطورة لـ Citizen Browser.

اضافة اعلان

وتحبط التغييرات عملية جمع البيانات الآلية لمنشورات خلاصة الأخبار، وهي تقنية تستخدمها مجموعات مثل مرصد الإعلانات التابع لجامعة نيويورك و The Markup والباحثين والصحفيين الآخرين لمراجعة ما يحدث عبر المنصة على نطاق واسع.

 

ووفقًا للتقرير، أضافت الشركة تعليمات برمجية إلى ميزات HTML التي تهدف إلى تحسين إمكانية الوصول للمستخدمين ضعاف البصر.

وكانت النتيجة أن التعليمات البرمجية تمنع المتصفحات من جمع البيانات تلقائيًا حول المنشورات في خلاصة الأخبار وتؤثر أيضًا في خدمات حظر الإعلانات المستندة إلى المتصفح عبر المنصة.

 

وقد تعيق التغييرات أيضًا برامج قراءة الشاشة التي يستخدمها المستخدمون المكفوفون وضعاف البصر، وهي مجموعة واجهت صعوبة في استخدام المنصة في الماضي.

 

وأصبحت هذه الأنواع من الأدوات المستندة إلى المتصفح ذات أهمية متزايدة للباحثين الذين يحاولون دراسة قضايا مثل استهداف الإعلانات والمعلومات المضللة.

 

ويقول الباحثون إن هذه الأدوات هي إحدى الطرق الوحيدة للوصول إلى البيانات المهمة حول كيفية عمل خلاصة الأخبار

 

وقالت لورا إديلسون، الباحثة الرئيسية في برنامج الأمن السيبراني من أجل الديمقراطية بجامعة نيويورك، والتي تدير Ad Observer: إن تغييرات فيسبوك أدت إلى تعطيل Ad Observer. ولكن تمكنا من إيجاد حل بديل.

 

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
275121-لماذا- لا- يمتلك- مارك زوكربيرج حسا بالترف في الملابس والسيارات فيما ينفق بسخاء على العقارات؟_2

فيسبوك دفعت 5 مليارات دولار لحماية زوكربيرج

تعرف على الفروقات بين جميع إصدارات الويندوز وكل النسخ المتاحة للتحميل

تعرف على جميع أنواع تراخيص تفعيل الويندوز

e081ba97-7b8f-4347-adcc-0f7044f0895b

وزارة الدفاع الليتوانية تتهم شاومي بفرض رقابة

iOS-15-features

تطبيقات iOS 15 المحدثة من جوجل تدعم وضع التركيز

نقل أيقونات شريط مهام ويندوز 11 إلى اليسار كما في ويندوز10

كيفية اختيار أيقونات شريط المهام في ويندوز 11

how-share-your-google-calendar

خطوات تعيين موقع العمل في تقويم جوجل

أخبار متعلقة
275121-لماذا- لا- يمتلك- مارك زوكربيرج حسا بالترف في الملابس والسيارات فيما ينفق بسخاء على العقارات؟_2

فيسبوك دفعت 5 مليارات دولار لحماية زوكربيرج

gettyimages-1136013704

إنستغرام تسبب المشاكل لشركة فيسبوك

twitter-CES-2020-05

تويتر تختبر خاصية جديدة تتيح التواصل بين أصحاب الاهتمامات الواحدة

Novi

فيسبوك تعاني بشأن الثقة مع استعدادها لإطلاق Novi

ثقثثث

فيسبوك تشوق لإعلان النظارات الذكية في 9 سبتمبر

1120161123260934

فيسبوك تعتذر بسبب مقطع فيديو