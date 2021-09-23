فيسبوك تحبط عملية جمع البيانات الآلية

الوكيل الإخباري - أدخلت شركة فيسبوك تغييرات على خلاصة الأخبار تتداخل مع الأدوات المستندة إلى المتصفح التي يستخدمها الصحفيون والباحثون، وذلك وفقًا للمنظمة الإخبارية غير الربحية The Markup المطورة لـ Citizen Browser.





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وتحبط التغييرات عملية جمع البيانات الآلية لمنشورات خلاصة الأخبار، وهي تقنية تستخدمها مجموعات مثل مرصد الإعلانات التابع لجامعة نيويورك و The Markup والباحثين والصحفيين الآخرين لمراجعة ما يحدث عبر المنصة على نطاق واسع.

ووفقًا للتقرير، أضافت الشركة تعليمات برمجية إلى ميزات HTML التي تهدف إلى تحسين إمكانية الوصول للمستخدمين ضعاف البصر.



وكانت النتيجة أن التعليمات البرمجية تمنع المتصفحات من جمع البيانات تلقائيًا حول المنشورات في خلاصة الأخبار وتؤثر أيضًا في خدمات حظر الإعلانات المستندة إلى المتصفح عبر المنصة.

وقد تعيق التغييرات أيضًا برامج قراءة الشاشة التي يستخدمها المستخدمون المكفوفون وضعاف البصر، وهي مجموعة واجهت صعوبة في استخدام المنصة في الماضي.

وأصبحت هذه الأنواع من الأدوات المستندة إلى المتصفح ذات أهمية متزايدة للباحثين الذين يحاولون دراسة قضايا مثل استهداف الإعلانات والمعلومات المضللة.

ويقول الباحثون إن هذه الأدوات هي إحدى الطرق الوحيدة للوصول إلى البيانات المهمة حول كيفية عمل خلاصة الأخبار

وقالت لورا إديلسون، الباحثة الرئيسية في برنامج الأمن السيبراني من أجل الديمقراطية بجامعة نيويورك، والتي تدير Ad Observer: إن تغييرات فيسبوك أدت إلى تعطيل Ad Observer. ولكن تمكنا من إيجاد حل بديل.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية