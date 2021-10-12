الثلاثاء 12-10-2021
الوكيل الاخباري

بوتين: نمو الاقتصاد الروسي هذا العام سيتجاوز المستوى المتوقع 5.8%

تفاصيل البلاغ الجديد الذي اصدره رئيس الوزراء اليوم

رئيس الوزراء يصدر بلاغاً جديداً

بحث تنفيذ برنامج قدرة 2 في بلدية المفرق الكبرى

الأردن يشارك في مؤتمر التنوع البيولوجي بالصين

السياحة تنظم ورشة توعوية عن سرطان الثدي

رئيس مجلس الأعيان يشيد بعمق واستراتيجية العلاقات الأردنية الكويتية

وزير العمل يفتتح مركز هيئات اصحاب العمل بتجارة عمان

الصفدي يهنئ نظيره العراقي بنجاح العملية الانتخابية

وزير التربية : سيتم دراسة كافة المشاكل التي تواجه امتحان التوجيهي

الثلاثاء، 12-10-2021 02:24 م

فيسبوك تحتفل بمرور 5 سنوات على ظهور Workplace

ezgif.com-gif-maker-49


الوكيل الإخباري - تحتفل شركة فيسبوك هذا الأسبوع بالذكرى السنوية الخامسة لظهور منصة مكان العمل Workplace، حيث تساعد المنصة الاحترافية للشركة الآن أكثر من 7 ملايين موظف، في مئات الشركات، في البقاء على اتصال بالتحديثات الداخلية الرئيسية والتعاون في المشاريع بطرق جديدة ومتطورة.

اضافة اعلان

ولا تزال المنصة تبدو وكأنها شيئًا تتجنبه العديد من الشركات، لا سيما بالنظر إلى الخلافات المختلفة حول الشركة. ولكن زخم مكان العمل آخذ في الازدياد، حيث تشهد المنصة زيادة بنسبة 40 في المئة في عدد المستخدمين وسط جائحة فيروس كورونا.

وقالت فيسبوك: شهدت بعض المنظمات الأكثر ابتكارًا في العالم، بما في ذلك وول مارت وفودافون و Banco Galicia و Vision India Foundation، منذ عام 2016 تأثير مكان العمل هذا. واستقبلنا في العام الماضي شركات مثل BT و C&A و English National Opera و Petco و Sephora و Virgin Australia إلى جانب عدد كبير من الشركات المحلية.

وساعد التحول إلى نماذج العمل المختلطة، مع قيام الموظفين بموازنة وقتهم بين المنزل والمكتب، في تعزيز الزخم للتطبيق، بينما استمرت الشركة في إضافة المزيد من الوظائف إلى عروض مكان العمل الخاصة بها، مع مجموعة متزايدة من المرافق والأدوات للمساعدة في زيادة الإنتاجية إلى أقصى حد.

 

وتعد Workplace في الأساس عبارة عن فيسبوك. ولكن من أجل اتصالاتك الداخلية ومشاركتك فقط ويوفر ذلك للشركات الكثير من الوقت في التدريب، حيث إن الغالبية العظمى من الأشخاص على دراية بفيسبوك وخيارات الاتصال. بينما توفر السعة المضافة للبث المباشر ومشاركة الملفات والإعلانات الداخلية والمزيد مزايا مهمة.


ولكن كما لوحظ، هناك مخاوف مرتبطة بعلامة الشركة التجارية. وقالت فيسبوك: كان من الصعب تسويق المنتج قبل خمس سنوات تطلب الأمر في وقت مبكر من القادة أصحاب الرؤية الثاقبة والانضمام إلينا وكان من الصعب شرح تأثير مكان العمل ولكن رأينا عملائنا يمكّنون الأشخاص من تحويل شركاتهم إلى مجتمعات ولدينا إيمان بأن بقية العالم يشاهدها قريبًا أيضًا.

 

 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
تيك توك

أطباء يحذرون من تحدي تيك توك الجديد بعد وصول المتفاعلين معه إلى أكثر من 8 ملايين

6bcb091f30ac06d9b923e331

واتساب يطرح ميزة جديدة للتسجيلات الصوتية.. ما هي؟

How-to-start-join-and-use-Twitter-Spaces-800x450

تويتر تطرح علامة تبويب Spaces عبر تطبيق iOS

Twitter-1024x487

تويتر تتطلع الى إطلاق اوسع لخدمة الاشتراك في Twitter Blue

مترو-بوست-261

سامسونج تستعرض بعض الاختبارات التي تستخدمها

6922b8a1-e879-4133-b99d-1672a09781a3

Azure من مايكروسوفت تصمد أمام 2.4 تيرابايت في الثانية

أخبار متعلقة
35743409642_15216027e5_b

فيسبوك تحارب بيع أراضي غابات الأمازون عبر سوقها

_120697809_545f9616-b7be-446f-a6bb-24268a8cc241

فيسبوك تعرف أنها تضر بالناس

shutterstock-1066073996

فيسبوك تحظر مطور أداة Unfollow Everything

22-11-1536x768

الغارديان: فيسبوك اقتربت نهايته

مارك-زوكربيرغ-780x470-1-780x470

زوكربيرج يرفض الادعاءات بشأن فيسبوك