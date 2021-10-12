فيسبوك تحتفل بمرور 5 سنوات على ظهور Workplace

الوكيل الإخباري - تحتفل شركة فيسبوك هذا الأسبوع بالذكرى السنوية الخامسة لظهور منصة مكان العمل Workplace، حيث تساعد المنصة الاحترافية للشركة الآن أكثر من 7 ملايين موظف، في مئات الشركات، في البقاء على اتصال بالتحديثات الداخلية الرئيسية والتعاون في المشاريع بطرق جديدة ومتطورة.





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ولا تزال المنصة تبدو وكأنها شيئًا تتجنبه العديد من الشركات، لا سيما بالنظر إلى الخلافات المختلفة حول الشركة. ولكن زخم مكان العمل آخذ في الازدياد، حيث تشهد المنصة زيادة بنسبة 40 في المئة في عدد المستخدمين وسط جائحة فيروس كورونا.





وقالت فيسبوك: شهدت بعض المنظمات الأكثر ابتكارًا في العالم، بما في ذلك وول مارت وفودافون و Banco Galicia و Vision India Foundation، منذ عام 2016 تأثير مكان العمل هذا. واستقبلنا في العام الماضي شركات مثل BT و C&A و English National Opera و Petco و Sephora و Virgin Australia إلى جانب عدد كبير من الشركات المحلية.



وساعد التحول إلى نماذج العمل المختلطة، مع قيام الموظفين بموازنة وقتهم بين المنزل والمكتب، في تعزيز الزخم للتطبيق، بينما استمرت الشركة في إضافة المزيد من الوظائف إلى عروض مكان العمل الخاصة بها، مع مجموعة متزايدة من المرافق والأدوات للمساعدة في زيادة الإنتاجية إلى أقصى حد.

وتعد Workplace في الأساس عبارة عن فيسبوك. ولكن من أجل اتصالاتك الداخلية ومشاركتك فقط ويوفر ذلك للشركات الكثير من الوقت في التدريب، حيث إن الغالبية العظمى من الأشخاص على دراية بفيسبوك وخيارات الاتصال. بينما توفر السعة المضافة للبث المباشر ومشاركة الملفات والإعلانات الداخلية والمزيد مزايا مهمة.



ولكن كما لوحظ، هناك مخاوف مرتبطة بعلامة الشركة التجارية. وقالت فيسبوك: كان من الصعب تسويق المنتج قبل خمس سنوات تطلب الأمر في وقت مبكر من القادة أصحاب الرؤية الثاقبة والانضمام إلينا وكان من الصعب شرح تأثير مكان العمل ولكن رأينا عملائنا يمكّنون الأشخاص من تحويل شركاتهم إلى مجتمعات ولدينا إيمان بأن بقية العالم يشاهدها قريبًا أيضًا.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

