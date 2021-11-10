الأربعاء 10-11-2021
الوكيل الاخباري

قرار بسجن 5 موظفين حكوميين واستعادة مليون دينار

السيسي: لمست في الأمير الحسين روح الشباب الواعد

الأرصاد تكشف سبب تأخر هطول الأمطار

البريد الأردني يحذر من رابط يتم تداوله ويحمل اسمه

الملك يبحث مع وزير الخارجية الإماراتي آخر التطورات في المنطقة

ولي العهد يزور قناة السويس

تراجع أسعار الذهب عالمياً

الأوقاف تخرج المشاركين في دورة الطاقة المتجددة

المعونة الوطنية يوضح حول خصم جزء من الدعم عن المواطنين

وزير الأوقاف يبحث مع وزير الحج السعودي تسهيل إجراءات العمرة برا

الأربعاء، 10-11-2021 02:35 م

فيسبوك تحذف مجموعات الاستهداف الإعلانية الحساسة

641


الوكيل الإخباري - أفادت شركة ميتا، الشركة الأم التي تشرف على فيسبوك وإنستاجرام، بأنها تمنع المعلنين من استخدام خيارات استهداف الإعلانات التفصيلية التي تعرض الإعلانات استنادًا إلى مشاركتك في العرق أو المعتقدات السياسية أو الصحة وأكثر من ذلك بكثير.

اضافة اعلان

 

وكتب غراهام مود، نائب رئيس ميتا للتسويق والإعلانات: لقد سمعنا مخاوف من الخبراء بشأن إمكانية استخدام خيارات الاستهداف مثل هذه بطرق تؤدي إلى تجارب سلبية للأشخاص في المجموعات الممثلة تمثيلاً ناقصًا.

 

وتؤكد فيسبوك أن خيارات الاستهداف التفصيلية لا تستند إلى خصائصك المادية أو اختياراتك الشخصية، بل هي ما يعتقد المعلنون أنك قد تكون مهتمًا به بناءً على نشاطك.

ومع ذلك، يمكن أن يكون الاستهداف التفصيلي ضارًا. ويمكن أن تشعرك الإعلانات بالتمييز وتعزز الإدمان وتؤثر سلبًا في السلوك، بل وتسبب ضائقة نفسية.


وتخطط الشركة لحذف العديد من خيارات الاستهداف المفصلة الحساسة. ولكن هذا يأتي بعد عدة حالات اضطرت فيها فيسبوك إلى إزالة الفئات المثيرة للجدل في الماضي.


وكان بإمكان المعلنين في السابق توجيه إعلاناتهم إلى الفئات المعادية للسامية والعلوم الزائفة. كما أنها تسمح للشركات باستهداف إعلانات الإسكان والوظائف والائتمان من خلال التقارب المتعدد الثقافات الذي يمكن أن يستبعد بعض الأعراق.


وبعد فضيحة كامبريدج أناليتيكا، توقفت الشركة عن السماح ببيانات الجهات الخارجية لاستهداف الإعلانات في عام 2018. وأدى ذلك إلى منع وصول الشركات التي تبيع بيانات مثل سجل الشراء الخاص بك للمعلنين.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
تعرف على you.com ، محرك بحث الجديد الذي يتحدى غوغل

You.com تريد إعادة تشكيل محرك البحث

FTZqtWYx

كوالكوم تطلق منصة الواقع المختلط Snapdragon Spaces

3-64

مدير أبل يكشف عن استثماره في العملات المشفرة

139684-tv-review-google-chromecast-ultra-review-image12-4jecly0z7b

ألعاب نتفليكس تتوفر عبر أجهزة آيفون وآيباد

screen-shot-2021-06-07-at-1-07-0

التحديثات الجديدة في فيس تايم من آبل

encyclopedia-شرح-كيفية-نشر-الصور-على-جوجل

جوجل تساعد الذين يعانون من صعوبات في الكلام

أخبار متعلقة
1048400366_0_72_2992_1755_1200x0_80_0_1_e4cf6559b618c0bb9aa4fb18b8e08a44

مسؤولو فيسبوك قد يواجهون عقوبات بريطانية

تلجرام

تيليجرام تعلن إطلاق خدمة مدفوعة لحجب الإعلانات

images

فيسبوك تواجه دعوى قضائية من تطبيق الصور Phhhoto

w

عطل مفاجئ يصيب ماسنجر

whatsapp-in-app-banner-to-address-privacy-policy-update

تحديث جديد لـواتسآب يثير 3 ميزات جديدة

ميتافيرس

مصطلح ميتافيرس أصبح متداولًا بكثرة في مجال التكنولوجيا