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الخميس، 02-12-2021 02:09 م

فيسبوك تخاطر بمستقبلها عبر ميتافيرس

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة فيسبوك في مؤتمرها خلال الشهر الماضي عن إعادة تسمية الشركة لتصبح ميتا، مما يعبر عن اهتمامها بتقنية ميتافيرس.

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وبينما لم تكشف شركة ميتا عن كافة التفاصيل المتعلقة بعالم ميتافيرس. ولكنها تخاطر بسمعتها والتحول القادم في سلوك المستهلكين إذا لم تتمكن من حل مشكلة الملكية الرقمية.


ويعني هذا طرق تنفيذ الملكية الرقمية والحفاظ على ملكية الممتلكات الرقمية من السرقة وإثبات هذه الملكية.

 

ويشك الكثير من المهتمين بتقنيات ميتافيرس في قدرة الشركة على التعامل مع العالم الافتراضي بشكل مناسب.


وينظر إلى الشركة على أنها ليست مستعدة بعد لدخول هذا العالم ودعم حرية التعبير والإبداع عبره، وهو ما يجذب الكثير من المستخدمين إلى عالم ميتافيرس.


ويرى مؤسس شركة برمجيات الألعاب Animoca Brands وأحد المستثمرين في تقنيات ميتافيرس، يات سيو، أن تحركات فيسبوك ليست حقيقية، وذلك حتى تمتلك تعريفًا دقيقًا بشأن مسألة امتلاك الموارد داخل هذا العالم.


وتعني كلمة ميتافيرس مجموعة من العوالم الافتراضية المشتركة التي يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت بمختلف التقنيات.

 

 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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