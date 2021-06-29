'فيسبوك' تخترق حاجز تريليون دولار للمرة الأولى

الوكيل الإخباري - أغلقت شركة فيسبوك فوق تريليون دولار من القيمة السوقية لأول مرة. وتبلغ القيمة السوقية للشركة الآن 1.008 تريليون دولار وفقًا لبيانات Yahoo Finance.

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ومن أبرز أقسامها منصة فيسبوك نفسها، جنبًا إلى جنب مع ماسنجر، بالإضافة إلى إنستغرام وواتساب و Oculus.



وتعد شركة وسائل التواصل الاجتماعي خامس شركة أمريكية تحقق هذا الإنجاز. وتبعًا لذلك فقد انضمت إلى آبل ومايكروسوفت وأمازون وألفابت.

وأغلقت أسهم الشركة على ارتفاع بنسبة 4.2 في المئة عند 355.64 دولار بعد صدور حكم قانوني مؤيد رفض شكوى ضد الاحتكار قدمتها لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية وائتلاف المدعين العامين للولاية.



وقال القاضي: إن لجنة التجارة الفيدرالية فشلت في الدفاع عن حقائق كافية لإثبات أن الشركة لديها قوة احتكارية في سوق خدمات الشبكات الاجتماعية الشخصية PSN.



وفي قائمة شركات التكنولوجيا الأمريكية التي تجاوزت علامة التقييم البالغة تريليون دولار، تعد فيسبوك الوحيدة التي تم تأسيسها في العقد الأول من القرن الحالي، مما يجعلها الأحدث.

وتستمد الشركة تقريبًا جميع إيراداتها من الإعلانات المخصصة التي تظهر لمستخدمي الشبكات الاجتماعية فيسبوك وإنستغرام.



وتمتلك الشركة أيضًا نشاطًا تجاريًا مزدهرًا في مجال الأجهزة حيث تقوم ببناء منتجات مثل جهاز الاتصال عبر الفيديو، ونظارات الواقع الافتراضي Oculus والنظارات الذكية، التي من المقرر إطلاقها في وقت ما في عام 2021.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية