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الثلاثاء، 27-10-2020 11:06 ص

فيسبوك تدخل بقوة عالم الألعاب عبر نوع محدد من الأجهزة

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الوكيل الاخباري - اوضحت تقارير صحفية عالمية أن شركة "فيسبوك" الأمريكية قررت أن تدخل بقوة في عالم الألعاب، ولكن ستركز نشاطها على نوع معين من الأجهزة الذكية.

ولفت التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص إلى أن فيسبوك ستطلق خدمة لبث الألعاب، ولكنها ستركز فقط على ألعاب الهواتف المجانية.

ولن تطلق فيسبوك مثل منافسيها في هذا المجال "نفيديا" أو "مايكروسوفت" أو غوغل" ألعابا تجمع بين الحواسيب الشخصية والمحمولة والهواتف الذكية.

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وتقدم الخدمة الجديدة من فيسبوك ألعابا يمكن تشغيلها فورا دون الحاجة إلى تحميل أو تثبيت للعبة على هاتفك، كل ما على المستخدم اختيار اللعبة والنقر عليها والاستمتاع باللعب


كما أن كل الألعاب عبر منصة "فيسبوك للألعاب" الجديدة ستكون متوافقة مع العمل على الهواتف الذكية حيث تدعم الشاشات اللمسية وما إلى ذلك من أمور.


وقالت فيسبوك إن خدمة الألعاب السحابية يتم إطلاقها حاليا بألعاب مجانية، ويمكن أن تتوسع في المستقبل لتشمل ألعابا مدفوعة الأجر.


وتتيح فيسبوك إمكانية إخفاء اسمك الحقيقي أو صورتك، عند البدء في تجربة ألعاب جديدة، والاستعانة باسم جديدة وصورة رمزية جديدة مخصصة للعب فقط.


وتعاقدت "فيسبوك للألعاب" مع مختلف الشركات الشهيرة لتضمين ألعابها، وبالفعل تمكنت من الحصول على خدمات عدد من الألعاب الشهيرة مثل: "أسفلت 9: الأساطير"، و"ديرت بايك آنتشاند".


ولن تعمل تلك الخدمة من شركة فيسبوك على نظام تشغيل "آي أو إس" أو هواتف "آيفون"، وستعمل فقط على الهواتف العاملة بنظام تشغيل "أندرويد" بسبب رفض شركة "أبل" تضمين الإعلانات القابلة للتشغيل وتلك المنصة على أجهزتها.

 

 

 


المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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