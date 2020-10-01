فيسبوك تدمج رسمياً رسائل إنستغرام وماسنجر

الوكيل الإخباري _ كشفت شركة فيسبوك عن اتخاذها أكبر خطوة في مسيرتها حيث انها عملت على دمج تطبيق التراسل التابع لها ماسنجر ، مع تطبيق مشاركة الصور والفيديوهات انستغرام المملوك لها أيضًا.

اضافة اعلان



حيث تتيح هذه الخطوة لمستخدمي محددين على ماسنجر وانستغرام العثور على مكالمات الفيديو مع جهات الاتصال الموجودة على التطبيق الآخر، وبالإضافة إلى إرسال رسائل إليها، وإيقافها دون الحاجة إلى تنزيل كلا التطبيقين.



كما حصل تطبيق انستغرام على إصلاح شامل لنظام صندوق الوارد DMالخاص به، والذي سيتم توسعته بميزات جديدة مأخوذة من تطبيق ماسنجر فيسبوك.



وتتضمن أدوات المرسلة الجديدة في إنستجرام الرسائل المختفية وملصقات الصور الشخصية إلى جانب الرموز التعبيرية المخصصة وألوان الدردشة والمميزات الجديدة لحظر الرسائل غير المرغوب فيها، بالإضافة إلى إدخال ميزة Watch Together، في ماسنجر والتي تتيح لمستخدميها مشاهدة مقطع الفيديو مع الأصدقاء أثناء المكالمات المرئية.



حيث يمكن للمستخدمين رفض التحديث، لكن في حالة الموافقة عليه فستتغير أيقونة التراسل في إنستغرام إلى شعار ماسنجر، والوصول إلى الميزات الجديدة التي تفتقر إليها أدوات المراسلة بتطبيق مشاركة الصور.





كمت تتيح للمستخدمين البحث عن ملفات التعريف عبر كلا التطبيقين في وقت واحد، وكما يمكن للمستخدمين أيضًا إلغاء الاشتراك في هذه الميزات إذا رغبوا في ذلك.



يشار الى انه لم يتم حتى الكشف عن وقت ومكان تطبيق هذه الخطوة ، الا انه يتم حاليا اختبار الميزة في أسواق محددة وستتوسع عالميًا في الأشهر المقبلة .



المصدر : صدى البلد

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



