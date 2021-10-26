الثلاثاء 26-10-2021
الوكيل الاخباري

اضراب معلمين في بعض مدارس المملكة

العواد يتوقع زيادة الإقبال على المقاهي بعد السماح بالاراجيل

مياه تخرج من لوحة اعلانية في إربد والبلدية توضح

كورونا أسهمت في خفض أعداد الموقوفين إداريا في الأردن إلى 21 ألفا

ولي العهد يشارك في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر -صور

الطاقة لـ الوكيل: اجتماع وزاري ثلاثي بين الأردن ولبنان وسوريا الخميس المقبل

العميد يوسف زريقات مديرا للخدمات الطبية خلفا لعميش

شهادات مطعوم كورونا تباع في الأسواق ووزارة الصحة ترد

استطلاع رأي: 65% من الأردنيين يصفون أنفسهم بالسعداء

173 حكما بالإعدام في المملكة

الثلاثاء، 26-10-2021 01:33 م

فيسبوك تستثمر المليارات في جهود ميتافيرس

ezgif.com-gif-maker-2021-09-28T104513.025


الوكيل الإخباري - قالت شركة فيسبوك إنها تبدأ بنشر النتائج المالية لمختبرات الواقع المعزز والافتراضي كوحدة منفصلة، حيث تستثمر المليارات في طموحاتها لبناء ميتافيرس، ويتزامن ذلك مع حديثها حول أن نشاطها الإعلاني الرئيسي يواجه عدم يقين كبير.

اضافة اعلان

وحذرت الشركة، التي أعلنت عن زيادة أرباحها في الربع الثالث بنسبة 17 في المئة، من أن تغييرات الخصوصية الجديدة لشركة آبل تؤثر في أعمالها الرقمية في الربع الحالي.

وذكرت شركة التواصل الاجتماعي أن إيراداتها ربع سنوية كانت أقل من توقعات السوق، وقالت مديرة العمليات شيريل ساندبرج للمحللين إن ذلك يرجع إلى تغييرات iOS.

وقال ديفيد وينر، المدير المالي لفيسبوك، إن الشركة تتوقع أن يؤدي استثمارها في قسم الأجهزة، Reality Labs، إلى خفض أرباح التشغيل الإجمالية في عام 2021 بنحو 10 مليارات دولار.


ويأتي الالتزام المالي لهذه الوحدة التي تركز على الأجهزة والتي تعمل على طموحات ميتافيرس، في الوقت الذي تغرق فيه الشركة بتغطية الوثائق التي سربتها الموظفة السابق في فيسبوك فرانسيس هوجين.


وأظهرت التسريبات أن الشركة اختارت الربح على سلامة المستخدم. ودافع الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج ضد الانتقادات الصادرة عن الوثائق، والتي قال إنها رسمت صورة خطأ لشركتنا.


وقال الرئيس التنفيذي إن الشركة في السنوات القادمة لن ينظر إليها على أنها شركة وسائط اجتماعية ولكن كشركة تركز على ميتافيرس.

 

ويشير المصطلح إلى بيئة افتراضية مشتركة يمكن الوصول إليها من قبل الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة مختلفة.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 




 

 


 

إقرأ ايضا
زوم

Zoom تتيح التسميات التوضيحية للحسابات المجانية

RCS-1

مصلحة آبل دعم خاصية RCS

medium_2021-10-25-b72d5eb445

أمازون تعلن عن برنامجين جديدين لدمج أليكسا في المستشفيات

twitter-darkmain60af5114018dd

تويتر تطور علامة تبويب المقتنيات المرتبطة بالبلوك تشين

مارك

مارك يكشف عن محاولات لتشويه سمعة فيسبوك

google-search-course

جوجل تريد أن تكون مصدرك الرئيسي لمتابعة الأخبار

أخبار متعلقة
1046621026_0_210_3089_1880_1000x541_80_0_0_221a41ec8beaef9cbecc354f0593d827

فيسبوك تستثمر في المواهب الأوروبية لبناء ميتافيرس

_120408485_77162e3b-584b-4e28-8aea-98feed64e569

فيسبوك توفر أمانًا إضافيًا لنسختك الاحتياطية

ezgif.com-gif-maker-95-1

فيسبوك تدعم الإبداع والمنافسة

التسويق-عبر-الفيس-بوك-1

التسوق المباشر عبر فيسبوك

ezgif.com-gif-maker-49

فيسبوك تحتفل بمرور 5 سنوات على ظهور Workplace

35743409642_15216027e5_b

فيسبوك تحارب بيع أراضي غابات الأمازون عبر سوقها