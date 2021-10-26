فيسبوك تستثمر المليارات في جهود ميتافيرس

الوكيل الإخباري - قالت شركة فيسبوك إنها تبدأ بنشر النتائج المالية لمختبرات الواقع المعزز والافتراضي كوحدة منفصلة، حيث تستثمر المليارات في طموحاتها لبناء ميتافيرس، ويتزامن ذلك مع حديثها حول أن نشاطها الإعلاني الرئيسي يواجه عدم يقين كبير.





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وحذرت الشركة، التي أعلنت عن زيادة أرباحها في الربع الثالث بنسبة 17 في المئة، من أن تغييرات الخصوصية الجديدة لشركة آبل تؤثر في أعمالها الرقمية في الربع الحالي.





وذكرت شركة التواصل الاجتماعي أن إيراداتها ربع سنوية كانت أقل من توقعات السوق، وقالت مديرة العمليات شيريل ساندبرج للمحللين إن ذلك يرجع إلى تغييرات iOS.



وقال ديفيد وينر، المدير المالي لفيسبوك، إن الشركة تتوقع أن يؤدي استثمارها في قسم الأجهزة، Reality Labs، إلى خفض أرباح التشغيل الإجمالية في عام 2021 بنحو 10 مليارات دولار.



ويأتي الالتزام المالي لهذه الوحدة التي تركز على الأجهزة والتي تعمل على طموحات ميتافيرس، في الوقت الذي تغرق فيه الشركة بتغطية الوثائق التي سربتها الموظفة السابق في فيسبوك فرانسيس هوجين.



وأظهرت التسريبات أن الشركة اختارت الربح على سلامة المستخدم. ودافع الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج ضد الانتقادات الصادرة عن الوثائق، والتي قال إنها رسمت صورة خطأ لشركتنا.



وقال الرئيس التنفيذي إن الشركة في السنوات القادمة لن ينظر إليها على أنها شركة وسائط اجتماعية ولكن كشركة تركز على ميتافيرس.

ويشير المصطلح إلى بيئة افتراضية مشتركة يمكن الوصول إليها من قبل الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة مختلفة.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية