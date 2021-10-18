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الإثنين، 18-10-2021 01:28 م

فيسبوك تستثمر في المواهب الأوروبية لبناء ميتافيرس

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الوكيل الإخباري - قالت شركة فيسبوك إنها تخطط لتوظيف 10 آلاف شخص في الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات الخمس المقبلة للمساعدة في بناء ما يسمى ميتافيرس، وهو عالم ناشئ عبر الإنترنت حيث يوجد الناس ويتواصلون في مساحات افتراضية مشتركة.

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وصاغ الكاتب نيل ستيفنسون مصطلح ميتافيرس في روايته Snow Crash عام 1992. وجرى في الآونة الأخيرة استخدام المصطلح في كثير من الأحيان ليعني أشياء مختلفة إلى حد ما.

وأصبحت الشركة جادة بشأن ميتافيرس وقالت: إنها مرحلة جديدة من التجارب الافتراضية المترابطة باستخدام تقنيات مثل الواقع الافتراضي والواقع المعزز.

تيجة لذلك تمثل هذه خطوة مهمة تتخذها الشركة نحو هذا المفهوم. الذي روج له الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج في الأشهر الأخيرة.


وخصصت الشركة في شهر سبتمبر مبلغ 50 مليون دولار لبناء ميتافيرس، حيث تمتلك شركات مثل روبلوكس و Epic Games المصنعة للعبة فورتنايت موطئ قدم مبكر.


كما أطلقت الشركة في وقت سابق اختبارًا لتطبيق جديد للعمل عن بعد للواقع الافتراضي Horizon Workrooms. ويمكن لمستخدمي نظارة الرأس Oculus Quest 2 الخاصة بالشركة عقد اجتماعات كصور رمزية لأنفسهم.


وقالت الشركة أيضًا في شهر يوليو إنها أنشأت فريق منتج للعمل على ميتافيرس الذي يكون جزء من Facebook Reality Labs ومجموعة الواقع المعزز والواقع الافتراضي.

 

التكنولوجيا الأوروبية وإمكانات المواهب التقنية الأوروبية. أوروبا مهمة للغاية بالنسبة إلى فيسبوك.


نتيجة لذلك تشترك فيسبوك مع شركات أخرى في بناء ميتافيرس. وتدعي أنه لن يكون هناك شركة واحدة تمتلك ميتافيرس وتشغله.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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