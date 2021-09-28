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الثلاثاء، 28-09-2021 01:13 م

فيسبوك تستثمر 50 مليون دولار لبناء ميتافيرس

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة فيسبوك عن صندوق بقيمة 50 مليون دولار تقول إنه يساعدها في تطوير ميتافيرس، العالم الرقمي حيث يمكن للناس استخدام أجهزة مختلفة للتنقل والتواصل في بيئة افتراضية، بشكل أكثر مسؤولية.

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ويطلق عليه رسميًا صندوق XR للبرامج والأبحاث، وتقول الشركة إن الأموال يتم استثمارها على مستوى العالم في البرامج والأبحاث الخارجية على مدار عامين لضمان أن تقنيات ميتافيرس مبنية بطريقة شاملة وفعالة.

 

واستثمر الشركة، أكبر شبكة اجتماعية في العالم، بشكل كبير في الواقع الافتراضي والواقع المعزز. وتطور أجهزة مثل نظارات الرأس Oculus VR وتعمل على نظارات الواقع المعزز وتقنيات المعصم. وتعرضت الشركة لانتقادات بسبب تأثيرها في الأمان على الإنترنت.

 

ومولت الشركة سابقًا بحثًا أكاديميًا حول التأثير الاجتماعي للأجهزة القابلة للارتداء بالواقع المعزز وطلبت مقترحات بشأن أجهزة الواقع الافتراضي.


وتصف تدوينة فيسبوك ميتافيرس على أنها منصة الحوسبة التالية وتقول إن الشركة تعمل مع صانعي السياسات والباحثين وشركاء الصناعة أثناء بنائها.


وقالت الشركة إنها تخطط للعمل مع الباحثين في أربعة مجالات بما في ذلك خصوصية البيانات والسلامة، للسماح للمستخدمين بالحصول على المساعدة إذا كان هناك شيء يرونه في ميتافيرس يجعلهم غير مرتاحين.


وأضافت أنها تبحث أيضًا في كيفية تصميم تقنيات شاملة ومتاحة لجميع المستخدمين مع تشجيع المنافسة في الصناعة الناشئة.

 

ويشمل الشركاء الأوليون لصندوق ميتافيرس الجديد جامعة هوارد في واشنطن العاصمة، التي تبحث في تاريخ التنوع في صناعة تكنولوجيا المعلومات وكيف يمكنها تشكيل الفرص في ميتافيرس.


وقالت الشركة إن جامعة سيول الوطنية وجامعة هونغ كونغ تبحثان في السلامة والأخلاق والتصميم المسؤول.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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