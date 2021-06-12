فيسبوك تستحوذ على استوديو BigBox مطور شبيهة فورتنايت

الوكيل الإخباري - اشترت شركة فيسبوك العديد من استوديوهات ألعاب الواقع الافتراضي على مدار العامين الماضيين، وقامت بإضافة واحد جديد إلى جعبتها يوم أمس الجمعة من خلال الاستحواذ على BigBox VR.

اضافة اعلان



وتنضم BigBox VR، الصانع للعبة Population: One، إلى استديوهات Oculus.



وكتب مايك فيردو، نائب الرئيس للمحتوى في Facebook Reality Labs، في تدوينة

اقتحمت Population: One مشهد الواقع الافتراضي منذ تسعة أشهر فقط. وصنفت بإستمرار كإحدى أفضل الألعاب أداءً عبر منصة Oculus، حيث تجمع ما يصل إلى 24 شخصًا في وقت واحد للتواصل واللعب والمنافسة في عالم افتراضي.

وأضاف: بالرغم من أن وسائل التواصل الإجتماعي تجلب اللاعبين إلى Population: One، إلا أن الفكاهة والتحديثات المستمرة والمتعة الخالصة للبيئة تجعلهم يعودون مرارًا وتكرارًا – حتى أننا رأينا لاعبين يقومون بجدولة الوقت للالتقاء داخل اللعبة للحصول على التجربة الاجتماعية.



وحققت لعبة Population: One نجاحًا كبيرًا، حيث كسبت أكثر من 10 ملايين دولار في متجر Oculus بعد بضعة أشهر فقط.

وتمثل Population: One استنساخ مباشر جدًا للعبة فورتنايت Fortnite، حيث تنسخ عددًا من تقنيات اللعب الرئيسية مع تكييفها مع الحركات الفريدة من نوعها للواقع الافتراضي وإدخال تقاليد الاستديو وأسلوبه الفني.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية