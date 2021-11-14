فيسبوك تضيف خيارات عرض مرتبطة بمشاركة المجموعة

الوكيل الإخباري - تضيف شركة فيسبوك عنصرًا آخر إلى جهود التجارة الإلكترونية الموسعة، هذه المرة مع إضافة مجموعة من خيارات التسوق واكتشاف المنتجات في المجموعات، من أجل الاستفادة من الاستهداف المتخصص والمشاركة المجتمعية.





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وأعلنت الشركة أنها تطرح ميزات تسوق جديدة تتمثل في المتاجر في المجموعات وتوصيات المنتجات واختبار التسوق المباشر لصناع المحتوى.





وتضيف عملاقة الشبكات متجرًا مخصصًا داخل شاشة المجموعة الخاصة بك. وتتيح المتاجر في المجموعات لمسؤولي مجموعات فيسبوك إنشاء متجر عبر الإنترنت.



وعندما يكون أحد المتاجر متاحًا، تكون هناك علامة تبويب تسوق جديدة في خيارات تنقل المجموعة. بينما يتم أيضًا عرض العناصر في لوحة منفصلة داخل خلاصة المجموعة.



ويوفر ذلك المزيد من الطرق لتسليط الضوء على منتجات محددة تهم أعضاء مجتمعات واهتمامات معينة. ومع كل عملية شراء من متجر جماعي يمكن أن تساعد أيضًا في دعم هذا المجتمع.



وتترك الشركة الأمر للمسؤولين بشأن الأرباح. وفي حالة OctoNation، الصفحة التي اختبرت الميزة، ذهبت الأرباح إلى منظمة OctoNation غير الربحية التي تقوم بتثقيف الناس حول الأخطبوطات.



ولم تحدد الشركة أي عمولة واضحة بشأن الإيرادات أو تخصيص النسبة المئوية للمجموعة. نتيجة لذلك يعد هذا خيارًا أكثر من كونه عملية محددة.

ولكن يمكن لمسؤولي المجموعة تخصيص الأموال لأسباب ذات صلة إذا اختاروا ذلك. كما يمكنهم الإعلان عن عناصر المجموعة ذات العلامات التجارية، أو العناصر المتعلقة باهتمامات المجموعة.



المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية