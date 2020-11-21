فيسبوك تطلق 3 ميزات جديدة لـ إنستغرام وماسنجر.. تعرف عليها

الوكيل الإخباري _ تستعد شركة فيسبوك لطرح ثلاث ميزات جديدة تأتي في إطار دمج تطبيقات التراسل الخاصة بها والمنضمة حديثا مع بعض الميزات الجديدة بتطبيقي ماسنجر وإنستغرام، والتي أصبحت متاحة لجميع مستخدمي خدمات فيسبوك حول العالم.



حيث تعد الميزة الأولى خاصية المشاهدة معا Watch Together، والتي تأتي تماشيا مع عدد من خدمات البث التي أضافتها المنصة خلال العام الجاري.



والتي تمكن المستخدمين من مشاهدة مقاطع الفيديو في IGTV، وريلز Reels، والعروض التلفازية، ومقاطع الفيديو الشائعة في الوقت الفعلي على إنستغرام مع أصدقائك أثناء الدردشات المرئية، ولاستخدام الميزة الجديدة ابدأ فقط مكالمة فيديو ثم افتح غرفة الدردشة وستجد خيار مشاهدة معا في علامة التبويب "التلفزيون والأفلام" على تطبيق إنستغرام.





وتتيح الميزة الثانية لمستخدمي تطبيقي ماسنجر وإنستغرام، إضافة سمات الدردشات التي تتيح لهم إضفاء طابع شخصي إلى المحادثات، وتشمل سمات الدردشات الجديدة مجموعة الشخصيات الكرتونية المعروفة باسم TinyTAN، ولاستخدامها انتقل إلى الدردشة وانقر فوق تبويب السمات Theme، واختار المظهر الذي تريده.





وتعتبر الميزة الثالثة هي وضع التلاشي وهو خيار يجلب الدردشات المختفية لمنصتي إنستغرام وماسنجر، والتي عند تفعيلها ستمكن مستخدمي التطبيقين من إرسال النصوص، والصور، والرسائل الصوتية، والرموز التعبيرية، والملصقات التي تختفي على الفور بمجرد مغادرة الطرف الآخر الدردشة، وسيقتصر تفعيل هذه الميزة فقط لمتابعينك على إنستغرام.



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المصدر : صدى البلد

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