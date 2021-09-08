فيسبوك تعاني بشأن الثقة مع استعدادها لإطلاق Novi

الوكيل الإخباري - قالت شركة فيسبوك إنها مستعدة لإطلاق أكثر منتجاتها الجديدة طموحًا منذ سنوات، وهي المحفظة الرقمية المسماة Novi ولكن المسؤول عن هذه المهمة يقول إن واشنطن يمكن أن تقف في طريقها.

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وتحتاج الشركة إلى إقناع المنظمين المتشككين في قوتها بأنها فكرة جيدة وقال ديفيد ماركوس من فيسبوك: إذا كان هناك شيء واحد نحتاجه، فهو فائدة الشك نحن نبدأ مع وجود نقص في الثقة ونحتاج إلى تعويضه.



وترتبط الكثير من طموحات الشركة الأوسع نطاقًا، مثل بناء ميتافيرس وتطوير منصة التسوق الخاصة بها، بالابتكارات في مجال المدفوعات.

وزار ماركوس واشنطن الأسبوع الماضي للقاء أصحاب المصلحة التنظيميين الرئيسيين حول Novi، وهو تطبيق محفظة مبني على تقنية البلوك تشين.



وقال إن أنظمة الدفع القائمة على العملات المشفرة تساعد في خفض مستوى إمكانية الوصول إلى نظام مالي حديث.



وكان هناك أيضًا لمناقشة جمعية Diem، وهي مجموعة مكونة من 26 شركة وغير هادفة للربح تقوم ببناء نظام مدفوعات قائم على البلوك تشين تستخدمه Novi.



وتهدف المجموعة إلى العمل كطرف خارجي غير متحيز يسمح لمختلف المحافظ الرقمية في جميع أنحاء العالم بالتداول باستخدام نفس النوع من العملات الرقمية، التي تسمى Diem.

ويقول ماركوس إن فيسبوك تأمل في إطلاق Novi بالتزامن مع Diem بحلول نهاية العام.



وبينما تعد Novi جاهزة للإطلاق الآن. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت عملة Diem قد تكون جاهزة هذا العام، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنها تتطلب مزيدًا من الدعم التنظيمي. وقال نخطط لطرح Novi في السوق هذا النصف، بغض النظر عن أي شيء.



وأعلن الشركة في الأصل عن طموحاتها في المدفوعات الرقمية في عام 2019. ولكن كان عليها أن تحور منتجاتها وتعيد تسميتها عندما قوبلت بالشكوك والتدقيق في وقت مبكر من قبل المنظمين.



وقال ماركوس: آمل أن تكون واشنطن أكثر تقبلا لأن الكثير قد تغير. أعتقد أن أحد الأشياء التي فشلت في شرحها سابقًا هو كيفية كسب المال.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية