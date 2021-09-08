الأربعاء 08-09-2021
الوكيل الاخباري

وزير الصحة يقرر اجراء تنقلات ادارية في الوزارة

التربية: توضح حول حذف اسم فلسطين من خريطة كتاب الجغرافيا

ضبط اعتداءات ضخمة على المياه في وادي السير

انخفاض إصابات كورونا النشطة في الأردن

الاحتلال: كاميرات المراقبة أظهرت وصول الأسرى إلى ناعورة

تشكيلات أكاديمية بجامعة اليرموك - اسماء

زلزال يضرب ولاية موغلا التركية

مصر: وزارة الصحة تكشف موعد القفزة في المنحنى الوبائي لكورونا

رئيس الوزراء يؤكد على التعاون مع مصر وسوريا ولبنان

إغلاق 4 منشآت مخالفة لأوامر الدفاع في عجلون

الأربعاء، 08-09-2021 01:05 م

فيسبوك تعاني بشأن الثقة مع استعدادها لإطلاق Novi

Novi


الوكيل الإخباري - قالت شركة فيسبوك إنها مستعدة لإطلاق أكثر منتجاتها الجديدة طموحًا منذ سنوات، وهي المحفظة الرقمية المسماة Novi ولكن المسؤول عن هذه المهمة يقول إن واشنطن يمكن أن تقف في طريقها.

اضافة اعلان


وتحتاج الشركة إلى إقناع المنظمين المتشككين في قوتها بأنها فكرة جيدة وقال ديفيد ماركوس من فيسبوك: إذا كان هناك شيء واحد نحتاجه، فهو فائدة الشك نحن نبدأ مع وجود نقص في الثقة ونحتاج إلى تعويضه.


وترتبط الكثير من طموحات الشركة الأوسع نطاقًا، مثل بناء ميتافيرس وتطوير منصة التسوق الخاصة بها، بالابتكارات في مجال المدفوعات.

 

وزار ماركوس واشنطن الأسبوع الماضي للقاء أصحاب المصلحة التنظيميين الرئيسيين حول Novi، وهو تطبيق محفظة مبني على تقنية البلوك تشين.


وقال إن أنظمة الدفع القائمة على العملات المشفرة تساعد في خفض مستوى إمكانية الوصول إلى نظام مالي حديث.


وكان هناك أيضًا لمناقشة جمعية Diem، وهي مجموعة مكونة من 26 شركة وغير هادفة للربح تقوم ببناء نظام مدفوعات قائم على البلوك تشين تستخدمه Novi.


وتهدف المجموعة إلى العمل كطرف خارجي غير متحيز يسمح لمختلف المحافظ الرقمية في جميع أنحاء العالم بالتداول باستخدام نفس النوع من العملات الرقمية، التي تسمى Diem.

 

ويقول ماركوس إن فيسبوك تأمل في إطلاق Novi بالتزامن مع Diem بحلول نهاية العام.


وبينما تعد Novi جاهزة للإطلاق الآن. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت عملة Diem قد تكون جاهزة هذا العام، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنها تتطلب مزيدًا من الدعم التنظيمي. وقال نخطط لطرح Novi في السوق هذا النصف، بغض النظر عن أي شيء.


وأعلن الشركة في الأصل عن طموحاتها في المدفوعات الرقمية في عام 2019. ولكن كان عليها أن تحور منتجاتها وتعيد تسميتها عندما قوبلت بالشكوك والتدقيق في وقت مبكر من قبل المنظمين.


وقال ماركوس: آمل أن تكون واشنطن أكثر تقبلا لأن الكثير قد تغير. أعتقد أن أحد الأشياء التي فشلت في شرحها سابقًا هو كيفية كسب المال.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
Apples-keynote-event_Tim_Cook-03252019-1024x745

آبل تُعلن رسميًا عن مؤتمرها القادم في 14 سبتمبر

tJnSPgV1

جوجل تصعِّب reCAPTCHA

1020025191_6_0_1993_1075_1000x541_80_0_0_89a5575f48882972572660d326866152

ميزة جديدة من مايكروسوفت

ثقثثث

فيسبوك تشوق لإعلان النظارات الذكية في 9 سبتمبر

61374dbb42360446724f3c82

واتس آب تطلق أخيرا أفضل تحديث للتطبيق منذ سنوات

فافلقف

أفضل تطبيقات ويندوز 10 للتركيز على العمل

أخبار متعلقة
ثقثثث

فيسبوك تشوق لإعلان النظارات الذكية في 9 سبتمبر

1120161123260934

فيسبوك تعتذر بسبب مقطع فيديو

ezgif.com-gif-maker-22

التواطؤ الإعلاني بين جوجل وفيسبوك يظهر من جديد

1046621026_0_210_3089_1880_1000x541_80_0_0_221a41ec8beaef9cbecc354f0593d827

فيسبوك توسع خططها لتقليل السياسة في خلاصة الأخبار

62-222902-parallel-world-metaverse-digital-sector_700x400

مالكة تيك توك تخطو نحو عالم ميتافيرس

6046876-1776528334-3

فيسبوك تريد إضافة الاتصالات إلى تطبيقها الرئيسي