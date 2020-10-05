فيسبوك تعلن عن توقف Farmville .. وهذا مصير رصيد الأموال

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة تطوير الألعاب Zynga إيقاف لعبة فيسبوك Farmville اعتبارا من 31 ديسمبر/كانون الأول 2020، نظرا لأن لعبة إنشاء المزرعة الافتراضية وصيانتها تعتمد على منصة الويب أدوبي فلاش Flash.



وأعلنت شركة أدوبي الأمريكية إيقاف دعم منصة فلاش لجميع برامج التصفح مع نهاية العام الجاري، ولذلك فإن شبكة فيسبوك أعلنت أيضا إيقاف جميع الألعاب الفلاش بدءا من هذا التاريخ.

اضافة اعلان



وأعلنت شركة Zynga أنه لا يزال بإمكان اللاعبين شراء ما يعرف باسم أموال المزرعة Farm Cash، والتي يتم استعمالها لشراء الحيوانات والأغراض الأخرى، حتى 17 نوفمبر تشرين/الثاني المقبل، إلا أنه يجب استخدام رصيد أموال المزرعة حتى 31 كانون أول/ديسمبر المقبل كحد أقصى؛ لأن شركة Zynga تستبعد القيام بإعادة الأموال.



وقد ظهرت لعبة Farmville خلال عام 2009 وأصبحت اللعبة الأكثر استخداما على شبكة فيسبوك في بعض الأحيان، وهناك أجزاء مختلفة من لعبة Farmville 2، التي يمكن تشغيلها في المتصفح أو كتطبيق، وقد أعلنت شركة Zynga عن طرح لعبة Farmville 3 للأجهزة الجوالة.

المصدر : العين



