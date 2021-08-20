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الجمعة، 20-08-2021 02:38 م

فيسبوك تلغي ميزة لحماية مستخدميها في أفغانستان

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الوكيل الاخباري - أعلنت شركة "فيسبوك" عن إلغائها ميزة خاصة لحماية مستخدمي موقعها للتواصل الاجتماعي في أفغانستان.

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وقررت "فيسبوك" اتخاذ هذا الإجراء بسبب مخاوفها على سلامة المستخدمين في أفغانستان في أعقاب سيطرة حركة "طالبان" على البلاد.


وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام، الخميس، قامت الشركة بتعطيل البحث ومشاهدة قوائم "الأصدقاء" للصفحات التابعة للمستخدمين الذين تعتقد "فيسبوك" أنهم في أفغانستان.


وقدمت الشركة أيضا أداة خاصة للمستخدمين من أفغانستان لإغلاق صفحاتهم بـ "ضغطة زر" واحد، ليكون من المستحيل مشاهدة منشوراتهم أو صورهم، حسبما أكد مدير قسم السياسة الأمنية لـ"فيسبوك" ناثانييل جليخر.

 

سبوتنيك

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