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الثلاثاء، 21-12-2021 02:09 م

فيسبوك تواصل إرسال بيانات المستخدم الأوروبي

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الوكيل الإخباري - نشرت مجموعة الدفاع عن الخصوصية الأوروبية noyb تفاصيل تقييم داخلي مكون من 86 صفحة بواسطة شركة فيسبوك لعمليات النقل المستمرة للبيانات الشخصية الأوروبية إلى الولايات المتحدة.

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ولا تزال عمليات نقل فيسبوك لبيانات مستخدمي الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة مستمرة، وذلك بالرغم من حكمين صادرين عن المحكمة العليا بالكتلة (المعروفان أيضًا باسم Schrems I و Schrems II) يخلصان إلى أن الولايات المتحدة هي اختصاص قضائي محفوف بالمخاطر لمثل هذه البيانات.

كما أن هناك أمر أولي من قبل سلطات حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، منذ أكثر من عام، يقول إنه يجب أن يعلق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عمليات النقل في أعقاب حكم Schrems II.

 

ومر عام تقريبًا منذ أن حسمت هيئة حماية البيانات الأيرلندية الطعن القانوني المقدم من noyb، حيث وافقت في شهر يناير الماضي على إنهاء الشكوى.


ولا يوجد حتى الآن قرار نهائي من أيرلندا بشأن شرعية نقل فيسبوك للبيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وذلك بعد مرور نحو 8.5 سنوات من تقديم الشكوى لأول مرة من قبل مؤسس ورئيس مجلس إدارة noyb ،ماكس شريمس.


وفي حال تم تنفيذ أمر تعليق نقل البيانات في الاتحاد الأوروبي، فإن عملاقة التكنولوجيا قد تضطر إلى إجراء تغييرات جذرية على نموذج عملها أو قد تغلق الخدمة في أوروبا. وهذا احتمال طرحته فيسبوك في طلب قانوني سابق. ولكن سرعان ما نفى نيك كليج أن الشركة قد تفعل ذلك.

 


المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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