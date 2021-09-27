الإثنين 27-09-2021
الوكيل الاخباري

المقاولين لـ الوكيل : العمارة التي تم إخلاؤها قد تنهار مع سقوط الأمطار

المعونة الوطنية لـ الوكيل : صرف مستحقات مالية خلال أيام

المفرق: خطط لحل معضلة البسطات العشوائية

الحنيفات: اختيار 300 منحة من خلال منظمة الفاو

السيسي يعاتب وزير الري على الهواء

إنجاز 80% من تعبيد شارع الرسالة بمنطقة وادي السير

اجتماع حكومي في إدارة الأزمات لبحث الوضع الوبائي

جوجل تحتفل بمرور 23 عاما على تأسيسها

انقطاع المياه عن حي في عمان منذ 17 عام

حبس وزير أشغال أسبق شهرا وتغريمه 500 دينار

الإثنين، 27-09-2021 01:45 م

فيسبوك توضح المحتوى الذي يحظى بمعدل توزيع أقل

ezgif.com-gif-maker-95-1


الوكيل الإخباري - غالبًا ما تكون الطريقة التي تتحكم بها شركة فيسبوك في خلاصة الأخبار مثيرة للجدل ومبهمة إلى حد كبير بالنسبة للعالم الخارجي. وتحاول الشركة الآن تسليط المزيد من الضوء على المحتوى الذي تقوم بقمعه ولكنها لا تزيله بالكامل.

اضافة اعلان


ونشرت الشركة إرشادات توزيع المحتوى التي توضح بالتفصيل ما يقرب من ثلاثة عشر نوعًا من المنشورات التي يجري تخفيض ترتيبها لأسباب مختلفة في خلاصة الأخبار، مثل المحتوى الهادف لجذب الانتباه والمشاركات من قبل منتهكي السياسة المتكررين.


وهذه العملية، التي تعتمد بشكل كبير على تقنية التعلم الآلي لاكتشاف المحتوى الإشكالي تلقائيًا،تخنق بشكل فعال وصول المشاركات والتعليقات المسيئة دون علم المؤلف.

 

ولا يزال هناك الكثير من الإرشادات، التي أكدتها الشركة في تقارير مختلفة على مر السنين. ولكن تنشر الآن لأول مرة في مكان واحد.


ولا توضح الإرشادات بالتفصيل كيفية عمل التخفيض ومقدار التقليل لمدى وصول جزء من المحتوى. أو مدى شدة تقليل وصول نوع معين من المنشورات، مثل رابط البريد العشوائي، في خلاصة الأخبار مقارنة بمنشور حول معلومات صحية مضللة، على سبيل المثال.


وقال جيسون هيرش، رئيس سياسة النزاهة في الشركة: نريد أن نعطي فكرة أوضح عما نعتقد أنه يمثل مشكلة ولكن لا يستحق إزالته لأنه لا ينتهك سياسة المنصة صراحةً.


وأوضح أن الشركة تأمل في إضافة المزيد من المعلومات إلى الإرشادات بمرور الوقت، بما في ذلك كيف تقلل التخفيضات أنواعًا معينة من المحتوى مقارنة بالآخرين. ولكن قال إن فيسبوك لن تقوم على الأرجح بتصنيف شدة التخفيضات.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
تصوير-800x549

أفضل المنصات لاستضافة ومشاركة مقاطع الفيديو مجانًا

مترو-بوست-261

سامسونج لديها طريقة أفضل لتطوير رقاقات تشبه الدماغ

101581856

سلاسل توريد آبل قد تتعرض للخطر في الصين

How-to-avoid-being-caught-by-Android-FlyTrap-malware_600x400

ما تحتاج معرفته عن برمجية Android FlyTrap الضارة

0b62e03c-84c8-4c18-abcb-ba6f92c0be6d

جوجل تحتفل بمرور 23 عاما على تأسيسها

unnamed

ليتوانيا اتهمت شاومي بفرض رقابة عبر أجهزتها

أخبار متعلقة
7677777777777777799999999999999999

فيسبوك تحبط عملية جمع البيانات الآلية

275121-لماذا- لا- يمتلك- مارك زوكربيرج حسا بالترف في الملابس والسيارات فيما ينفق بسخاء على العقارات؟_2

فيسبوك دفعت 5 مليارات دولار لحماية زوكربيرج

gettyimages-1136013704

إنستغرام تسبب المشاكل لشركة فيسبوك

twitter-CES-2020-05

تويتر تختبر خاصية جديدة تتيح التواصل بين أصحاب الاهتمامات الواحدة

Novi

فيسبوك تعاني بشأن الثقة مع استعدادها لإطلاق Novi

ثقثثث

فيسبوك تشوق لإعلان النظارات الذكية في 9 سبتمبر