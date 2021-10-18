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الإثنين، 18-10-2021 01:43 م

فيسبوك توضح انخفاض نسبة ظهور خطاب الكراهية

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الوكيل الإخباري - تستجيب شركة فيسبوك لشهادة المبلغة عن المخالفات فرانسيس هوجين من خلال محاولة تحويل الرواية إلى خطاب الكراهية.

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ونشر نائب رئيس الشركة للنزاهة، جاي روزن، دفاعًا عن إجراءات مكافحة الكراهية عبر الشبكة الاجتماعية، حيث قال إن تراجع ظهور خطاب الكراهية يهم أكثر من مجرد وجود هذا المحتوى.


وقال روزن إن انتشار الكراهية عبر فيسبوك انخفض بنسبة 50 في المئة تقريبًا في الأرباع الثلاثة الماضية إلى 0.05 في المئة من المحتوى الذي تمت مشاهدته، أو نحو خمس مشاهدات من كل 10000. 

 

وأضاف: الرواية القائلة بأن التكنولوجيا التي نستخدمها لمحاربة خطاب الكراهية غير كافية وأننا نتعمد تحريف تقدمنا كان خاطئًا.


وكتب روزن: لا نريد أن نرى الكراهية على منصتنا، ولا يفعلها المستخدمون أو المعلنون. نحن نتحلى بالشفافية بشأن عملنا لإزالتها. ما توضحه هذه الوثائق هو أن عمل النزاهة لدينا هو رحلة متعددة السنوات. في حين أننا لن نكون مثاليين أبدًا، تعمل فرقنا باستمرار على تطوير أنظمتنا وتحديد المشكلات وبناء الحلول.


وزعم المسؤول التنفيذي أنه من الخطأ التركيز على إزالة المحتوى باعتباره المقياس الوحيد. وقال روزن إن هناك طرقًا أخرى لمواجهة الكراهية، وكانت على الشركة أن تكون واثقة قبل أن تزيل أي مادة.


وهذا يعني اتخاذ جانب الحذر لتجنب إزالة المحتوى عن طريق الخطأ، والحد من وصول الأشخاص والمجموعات والصفحات التي من المحتمل أن تنتهك السياسات.

 

وواجهت الشركة أحيانًا مشكلة بسبب الإبلاغ عن المحتوى عن طريق الخطأ على أنه كلام يحض على الكراهية، وقد يؤدي نظام الإزالة إلى مزيد من الحوادث. وبالمثل، لن يكون للكراهية سوى تأثير محدود إذا شاهد عدد قليل من الأشخاص منشورًا معينًا.


وأكدت هوجين في شهادتها أن الشركة لا يمكنها إلا التقاط أقلية صغيرة جدًا من المواد المسيئة، ولا تزال هذه مشكلة إذا كانت صحيحة، حتى لو لم يشاهد سوى جزء صغير من المستخدمين المواد.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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