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الخميس، 23-09-2021 02:16 م

فيسبوك دفعت 5 مليارات دولار لحماية زوكربيرج

275121-لماذا- لا- يمتلك- مارك زوكربيرج حسا بالترف في الملابس والسيارات فيما ينفق بسخاء على العقارات؟_2


الوكيل الإخباري - رفع مساهمو شركة فيسبوك دعوى قضائية يزعمون فيها أن أعضاء مجلس الإدارة دفعوا غرامة زائدة قدرها 5 مليارات دولار لحماية الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج من دعوى قضائية فردية.

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ويدعي المساهمون في دعوى قضائية أن الشركة وافقت على دفع مبلغ 5 مليارات دولار إلى لجنة التجارة الفيدرالية لإنهاء تحقيق تسريب البيانات مقابل إسقاط الوكالة لخططها لمقاضاة الرئيس التنفيذي للشركة بشكل فردي.

وادعت مجموعتان من المساهمين في الدعاوى أن أعضاء مجلس إدارة الشركة وافقوا على تسوية بمليارات الدولارات مع لجنة التجارة الفيدرالية كمقابل صريح لحماية زوكربيرج – مؤسس الشركة وأكبر مساهم فيها – من ذكر اسمه في شكوى لجنة التجارة الفيدرالية أو خضوعه للمسؤولية الشخصية أو حتى مطالبته بالشهادة.

 

واستشهدت الدعاوى المرفوعة في محكمة ديلاوير الشهر الماضي بمناقشة داخلية بين أعضاء مجلس إدارة فيسبوك.


وقامت اللجنة في شهر فبراير من عام 2019 بتسمية فيسبوك وزوكربيرج شخصيًا كمتهمين في مسودة الشكوى.


ولم تكشف لجنة التجارة الفيدرالية أبدًا عن أي خطط من هذا القبيل. وصوت اثنان من الديمقراطيين ضد التسوية، قائلين إنه كان يجب تحميل زوكربيرج المسؤولية الشخصية.


وزعمت مجموعة واحدة من المساهمين أن لجنة التجارة الفيدرالية لم تفصح أبدًا عن أنها خططت أصلاً لتسمية زوكربيرج شخصيًا في الدعوى القضائية. وصوت اثنان من الديمقراطيين في الوكالة في ذلك الوقت ضد التسوية جزئيًا بسبب عدم وجود مسؤولية شخصية للمدير التنفيذي.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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