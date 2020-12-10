فيسبوك قد يضطر إلى بيع واتساب وإنستغرام

الوكيل الإخباري _ كشفت شركة فيسبوك عن امكانية بيع واتساب وإنستغرام وذلك بعد أن رفعت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية وكل ولاية أمريكية تقريبًا دعاوي قضائية ضد شركة التواصل الاجتماعي، بسبب إستراتيجيتها لاقتناص المنافسين.

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وتنص الشكاوي الموجهة لـ فيسبوك على شراء المنافسين، مع التركيز بشكل خاص على عمليات الاستحواذ السابقة على تطبيق مشاركة الصور إنستغرام في عام 2012 وتطبيق التراسل واتساب في عام 2014.



واشار المنظمون الفيدراليون الى انه يجب إلغاء عمليات الاستحواذ، وهي خطوة من المرجح أن تثير تحديًا قانونيًا طويلاً حيث وافقت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية على الصفقات قبل سنوات.







