السبت 21-08-2021
الوكيل الاخباري

29 ألف طالب وطالبة قدموا طلبا للقبول الموحد

ألمانيا تشهد ارتفاعا ثابتا في معدلات الإصابة بكورونا

12982 يتقدمون للامتحانات النظرية للشامل السبت

3 وفيات و862 إصابة بكورونا في فلسطين

الولايات المتحدة تحذر رعاياها من الذهاب إلى مطار كابول

الداخلية : زيادة عدد القادمين للمملكة عبر جسر الملك حسين غداً

رئيس وزراء ماليزيا الجديد يتولى منصبه وسط تصاعد الأزمة الصحية

استمرار استقبال طلبات الاستفادة من المعونة الشهرية

توفير مناهج الفاقد التعليمي للطلاب المكفوفين

عمان .. طفلة تتعرض لهجوم كلاب ضالة والعناية الإلهية تتدخل

السبت، 21-08-2021 02:36 م

فيسبوك يحث الأفغان المعرضين للخطر على حماية حساباتهم من طالبان

download


الوكيل الإخباري - أدخلت شركة فيسبوك إجراءات أمان جديدة للمستخدمين القلقين على سلامتهم في أفغانستان، حيث تواصل طالبان إحكام قبضتها على السلطة.

اضافة اعلان

 

قال رئيس السياسة الأمنية في فيسبوك إن الشركة تتخذ إجراءات أمنية للمستخدمين في أفغانستان، بما في ذلك إخفاء قوائم الأصدقاء وإضافة أداة لإغلاق الحسابات بسرعة.

وقال ناثانيال غليشر في سلسلة تغريدات عبر منصة تويتر إن الشركة أجرت التغييرات بناءً على تعليقات من النشطاء والصحفيين وجماعات المجتمع المدني.

ومع استعادة طالبان السيطرة على البلاد خلال الأسبوع الماضي، وجدت الجماعة طرقًا لنشر رسائلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وذلك بالرغم من حظرها من قبل يوتيوب وفيسبوك.

وأفادت شبكة NBC News أن الأشخاص في أفغانستان الذين يخشون من طالبان قاموا بحذف أي صور من حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي وهواتفهم يمكن أن تظهر صلة بالدول الغربية أو الحكومة الأفغانية السابقة أو الجيش الأفغاني.

ويمكن للأشخاص ضمن أفغانستان الآن الوصول إلى أداة لإغلاق الحسابات ضمن الشبكة الاجتماعية بنقرة واحدة. وتشجع الميزة المستخدمين على تقييد ما يمكن للأشخاص المجهولين رؤيته.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1-1454698

أمازون توفر خدمة تتبع لمراقبة سائقي الشاحنات

mouse-acceleration-windows-pc_935adec67b324b146ff212ec4c69054f

خاصية تسارع الفأرة في ويندوز

03aizylUVApdyLAIku1AvRV-39..1605559903

جوجل تريد أن تصبح أكبر منصة ألعاب في العالم

most-downloada-apps-on-play-store

جوجل فكرت في منع التحميل الجانبي للتطبيقات

tencent-games-780x439

جوجل ناقشت التعاون مع تينسنت ضد Epic Games

bloombergquint_2021-01_4a8ea265-a6e9-4922-b00f-c8ab7e19bc7d_m1399975

واتسآب يطرح خيارا أكثر مرونه قبل إخفاء الرسائل

أخبار متعلقة
1909755221617992485

مكافأة مالية ضخمة من فيسبوك يحصل عليها الشاب مؤمل أحمد شكير!

7629696921612902187

إجراءات صارمة من فيسبوك ضد مروجي الشائعات بشأن لقاحات كورونا

b10c07a4-ce03-4960-88df-5034f23d325f

فيسبوك تلغي ميزة لحماية مستخدميها في أفغانستان

2020-06-17T000000Z_196656067_RC2OAH9GFX02_RTRMADP_3_FACEBOOK-PROTESTS-VIOLENCE

شركة فيسبوك تحظر أي محتوى يدعم حركة طالبان

delete-facebook-data

فيسبوك تضيف 4 دول أخرى إلى أكبر مشروع للكابلات البحرية في العالم

Apple-vs-Facebook-feature

الخلاف بين آبل وفيسبوك