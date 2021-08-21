فيسبوك يحث الأفغان المعرضين للخطر على حماية حساباتهم من طالبان

الوكيل الإخباري - أدخلت شركة فيسبوك إجراءات أمان جديدة للمستخدمين القلقين على سلامتهم في أفغانستان، حيث تواصل طالبان إحكام قبضتها على السلطة.اضافة اعلان
قال رئيس السياسة الأمنية في فيسبوك إن الشركة تتخذ إجراءات أمنية للمستخدمين في أفغانستان، بما في ذلك إخفاء قوائم الأصدقاء وإضافة أداة لإغلاق الحسابات بسرعة.
وقال ناثانيال غليشر في سلسلة تغريدات عبر منصة تويتر إن الشركة أجرت التغييرات بناءً على تعليقات من النشطاء والصحفيين وجماعات المجتمع المدني.
ومع استعادة طالبان السيطرة على البلاد خلال الأسبوع الماضي، وجدت الجماعة طرقًا لنشر رسائلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وذلك بالرغم من حظرها من قبل يوتيوب وفيسبوك.
وأفادت شبكة NBC News أن الأشخاص في أفغانستان الذين يخشون من طالبان قاموا بحذف أي صور من حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي وهواتفهم يمكن أن تظهر صلة بالدول الغربية أو الحكومة الأفغانية السابقة أو الجيش الأفغاني.
ويمكن للأشخاص ضمن أفغانستان الآن الوصول إلى أداة لإغلاق الحسابات ضمن الشبكة الاجتماعية بنقرة واحدة. وتشجع الميزة المستخدمين على تقييد ما يمكن للأشخاص المجهولين رؤيته.
المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية