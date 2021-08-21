فيسبوك يحث الأفغان المعرضين للخطر على حماية حساباتهم من طالبان

الوكيل الإخباري - أدخلت شركة فيسبوك إجراءات أمان جديدة للمستخدمين القلقين على سلامتهم في أفغانستان، حيث تواصل طالبان إحكام قبضتها على السلطة.

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قال رئيس السياسة الأمنية في فيسبوك إن الشركة تتخذ إجراءات أمنية للمستخدمين في أفغانستان، بما في ذلك إخفاء قوائم الأصدقاء وإضافة أداة لإغلاق الحسابات بسرعة.



