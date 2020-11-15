فيسبوك يحذر من سرقة آلاف الحسابات.. 5 خطوات لحماية حسابك

الوكيل الإخباري _ تعد حسابات مواقع التواصل الاجتماعي سلعة رائجة على أسواق الدارك ويب، حيث يباع حساب فيسبوك المسروق بحوالي 74.50 دولارا أمريكيا ، وهذا ما جعل حسابات الشبكة الاجتماعية الهدف الأول لدى مجرمي الإنترنت .



وقد اكتشف باحثو الأمن بشركة VPNmentor، قاعدة بيانات غير آمنة تحتوي على مئات الآلاف من حسابات فيسبوك المسروقة، حيث كان ضحايا العملية الاحتيالية يسجلون الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بهم، معتقدين أنهم كانوا يشتركون في خدمة لمعرفة من زار صفحتهم الشخصية، ولكن في الحقيقة كان يتم سرقة بيانات تسجيل الدخول وكلمات المرور وإرسالها مرة أخرى إلى مجرمي الإنترنت.



اليك 5 خطوات لتأمين حسابك على فيسبوك من خلال إعادة تعيين كلمة مرور الحساب على سطح المكتب:



1. انقر فوق السهم الذي يشير لأسفل في الجزء العلوي الأيسر من صفحة فيسبوك الرئيسية.

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2. من القائمة المنسدلة انقر فوق الإعدادات والخصوصية Settings & Privacy، ثم انقر على خيار الإعدادات Settings.



3. انقر فوق الأمان وتسجيل الدخول Security and Login.



4. انقر فوق تحرير Edit، ثم تغيير كلمة السر Change password.



5. أدخل كلمة المرور الحالية واكتب كلمة مرور جديدة، ولكن تذكر استخدم مجموعة معقدة من الأحرف والأرقام والرموز التي يصعب تخمينها، ثم اضغط حفظ التغييرات.





- كيفية إعادة تعيين كلمة مرور فيسبوك من خلال تطبيق الهاتف الذكي:



1. افتح تطبيق فيسبوك على هاتفك المحمول، واضغط على الثلاث خطوط الأفقية أسفل يمين الشاشة على هواتف آيفون، وعلى هواتف أندرويد أعلى يمين الصفحة الرئيسية للتطبيق.



2. مرر لأسفل وانقر فوق الإعدادات والخصوصية Settings & Privacy، ثم اضغط الإعدادات Settings.



3. أدخل كلمة المرور الحالية واكتب كلمة مرور جديدة، ثم اضغط حفظ التغييرات.



المصدر : صدى البلد



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