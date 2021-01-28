فيسبوك يحقق 28 مليار دولار من الإيرادات الفصلية

الوكيل الإخباري _ حققت شركة فيسبوك ارتفاع بالايرادات التي تتكون بالكامل تقريبًا من مبيعات الإعلانات، في الربع الرابع بنسبة 33 في المئة إلى 28.07 مليار دولار في الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر من 21.08 مليار دولار في العام السابق.

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حيث أنهت شركة فيسبوك عام 2020 أقوى بكثير من الناحية المالية مما كانت عليه في بداية العام، مما يثبت أن أعمالها يمكن أن تتغلب على جائحة الفيروس التاجي بل وتزدهر بفضل وقت الاستخدام المتصاعد خلال الـ 12 شهرًا الماضية.

وقد بلغ صافي الدخل 11.22 مليار دولار مقارنة بنحو 7.35 مليارات دولار قبل عام، بزيادة 53 في المئة على أساس سنوي.





المصدر : البوابة العربية للاخبار التقنية



