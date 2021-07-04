فيسبوك يختبر ميزة جديدة للشخصيات العامة

الوكيل الإخباري - قد تأتي المواضيع إلى منصة فيسبوك قريبًا، حيث تختبر المنصة ميزة جديدة تمنح الشخصيات العامة القدرة على إنشاء مشاركة جديدة مرتبطة بمنشور سابق حول موضوع ذي صلة.

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وتعمل هذه الميزة على ربط المنشورات ببعضها بعضًا بشكل مرئي أكثر بحيث يمكن للمعجبين متابعة التحديثات بسهولة بمرور الوقت.



وعندما تظهر المشاركة الجديدة في خلاصة أخبار المتابعين، فإنه يتم عرضها على أنها متصلة بالمشاركات الأخرى في الموضوع.

واكتشف مستشار وسائل التواصل الاجتماعي مات نافارا لأول مرة هذه الميزة أثناء العمل، وشارك عدة لقطات شاشة لكيفية ظهورها.





وأكدت فيسبوك أنها تختبر الميزة مع مجموعة صغيرة من الشخصيات العامة في الوقت الحالي.



الشخصية العامة هي نوع محدد من فئات صفحات فيسبوك التي تستهدف الأفراد البارزين أو أي شخص آخر يريد إنشاء حضور عام أكثر عبر فيسبوك.

وأوضحت المنصة أن هذه المشاركات المترابطة يكون لها زر “عرض مشاركة الموضوع”، الذي يتيح للمتابعين التنقل بسهولة لمشاهدة جميع المشاركات في الموضوع.



وعندما تضغط على الزر، يظهر لك حيث يمكنك رؤية جميع المشاركات المترابطة مرتبطة ببعضها بعضًا في مكان واحد.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية



