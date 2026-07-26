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فيسبوك يختبر واجهة جديدة لمنافسة تيك توك

ثشب
تعبيرية
 
الأحد، 26-07-2026 01:29 م
الوكيل الإخباري-   تستعد منصة فيسبوك لإجراء تغييرات كبيرة تهدف إلى تعزيز تجربة المستخدم ومنافسة منصات مثل تيك توك، عبر التركيز بشكل أكبر على المحتوى المرئي.اضافة اعلان


وأعلن رئيس فيسبوك، توم أليسون، أن المنصة ستبدأ لاحقًا هذا العام اختبار واجهة جديدة تعرض مقاطع الفيديو بملء الشاشة فور فتح التطبيق، في تجربة تشبه أسلوب تيك توك.

وأوضحت شركة ميتا أن المرحلة الأولى من الاختبارات ستُطرح في الدول التي يفضل مستخدموها المحتوى المرئي، مع إمكانية توسيعها إلى الولايات المتحدة العام المقبل.

وتأتي هذه الخطوة بعدما رأت ميتا أن الفيديو أصبح المحرك الرئيسي للمحادثات وبناء المجتمعات والتجارة عبر الإنترنت، في وقت كشفت فيه بيانات الشركة عن فقدان منصاتها مجتمعة نحو 20 مليون مستخدم خلال الربع الأول من عام 2026.
 
 


gnews

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