فيسبوك يشجع على الاشتراك في تتبع الإعلانات

الوكيل الإخباري _ تسعى منصة فيسبوك لعرض مطالبة ضمن تطبيقها لجهاز آيفون وآيباد مصممة لإقناع المستخدمين بالسماح بتتبع الإعلانات، وذلك استعدادًا لتغيير الخصوصية القادم الذي تجبر فيه شركة آبل المطورين على الحصول على إذن لتتبع المستخدمين عبر التطبيقات ومواقع الويب في المستقبل.





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حيث سيتم عرض الشاشة الجديدة للمستخدمين على مستوى العالم اعتبارًا من اليوم، وتزود فيسبوك ببيانات مبكرة حول كيفية تأثير تغيير خصوصية آبل على أعمال الشبكة الاجتماعية، قبل التحديث المخطط لشركة آبل في أوائل الربيع، الذي يجعل طلب الموافقة إلزامي.



وتمنح المطالبة للمستخدمين صفحة معلومات توضح بالتفصيل سبب اعتقاد فيسبوك أن المستخدم يجب أن يمنح الشركة الإذن لتتبعهم عبر iOS.





وتجادل الشركة بأن القيام بذلك يجعل الإعلانات أكثر تخصيصًا ويساعد في دعم الشركات التي تعتمد على الإعلان.



ويسمح التغيير القادم من آبل للمستخدمين بإلغاء الاشتراك في السماح للتطبيقات بجمع ما يسمى بمعرف المعلنين، أو IDFA، الذي تشاركه الشركات مع بعضها بعضًا لتتبع مستخدم عبر التطبيقات وقياس فاعلية الإعلانات الرقمية.



المصدر : البوابة العربية للاخبار التقنية





