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الثلاثاء، 15-12-2020 03:31 م

فيسبوك يطلق تطبيقه الموسيقي التعاوني Collab

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الوكيل الإخباري _ أطلقت شركة فيسبوك بشكل رسمي لاول مرة تطبيقها الموسيقي التعاوني Collab، بصفته إصدارًا تجريبيًا بدعوة فقط في شهر مايو.

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حيث يتيح التطبيق للمستخدمين إنشاء مقاطع الفيديو الموسيقية القصيرة من خلال الجمع بين ما يصل إلى ثلاثة مقاطع فيديو مستقلة ، ويمكن لثلاثة موسيقيين عزف الأجزاء المختلف من الأغنية ودمج الأجزاء في فيديو واحد.


ويتم نشر كل مقطع فيديو يتم إنشاؤه في الخلاصة العامة لتطبيق Collab، حيث يمكن للأشخاص مشاهدته وتشغيله إذا اختاروا ذلك.


بالاضافة الى امكانية تسجيل جزء واحد، ومن ثم مزجه مع جزأين آخرين تجدهما في الخلاصة العامة لتطبيق Collab، كما يمكنك مزج مقاطع الفيديو الخاصة بأشخاص آخرين معًا دون الحاجة إلى أن تكون موسيقيًا.

 

 

المصدر : البوابة العربية للاخبار التقنية 



 




 

 


 

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