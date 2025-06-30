فيسبوك يُطلق مساعد الإشراف الذكي لتعزيز أمان الصفحات

الوكيل الإخباري- في خطوة جديدة تهدف إلى تحسين تجربة المستخدمين وتعزيز أمان الصفحات العامة، أطلق موقع فيسبوك أداة جديدة تُعرف باسم "Moderation Assist" أو "مساعد الإشراف"، والتي تتيح لأصحاب الصفحات التحكم التلقائي في التعليقات والتصدي للمحتوى غير المرغوب فيه.

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وتمثل الأداة الجديدة أشبه بـ"الحارس الرقمي" للصفحات، حيث تُساعد المسؤولين عن إدارة الصفحات—خصوصًا الشركات وصُنّاع المحتوى—في تصفية التعليقات بشكل تلقائي دون الحاجة لمراجعتها يدويًا، مما يوفر الكثير من الجهد ويحافظ على بيئة تفاعلية إيجابية.



أبرز ميزات أداة "مساعد الإشراف":

حظر الكلمات والرموز المسيئة: يمكن إنشاء قائمة مخصصة بالكلمات أو الرموز التعبيرية المحظورة، حيث تُخفى تلقائيًا أي تعليقات تحتوي عليها دون تنبيه المستخدم.

منع الروابط والمحتوى الترويجي أو غير اللائق: تُتيح الأداة حجب التعليقات التي تحتوي على روابط أو صور أو فيديوهات مزعجة أو مخالفة.

التعامل مع الحسابات المريبة: يمكن تحديد معايير لحظر تعليقات الحسابات الجديدة أو تلك التي لا تحتوي على معلومات أو صور شخصية.

إيقاف المتنمرين والمسيئين المتكررين: تُراقب الأداة سلوك المستخدمين، وتقوم تلقائيًا بإخفاء تعليقات من سبق الإبلاغ عنهم إذا كرروا المخالفات.

واجهة استخدام مرنة وسهلة: يُمكن لأصحاب الصفحات تخصيص إعدادات الأداة بالكامل وفق طبيعة محتواهم وجمهورهم.



أهمية الأداة لأصحاب الصفحات:

حماية السمعة الرقمية للصفحة

توفير الوقت والمجهود في المراقبة اليدوية

تعزيز التفاعل الإيجابي وراحة المتابعين

الحد من الضغط النفسي الناتج عن التعليقات السامة



خطوات تفعيل "Moderation Assist":

الدخول إلى صفحتك على فيسبوك

الضغط على "لوحة المعلومات الاحترافية"

اختيار "مساعد الإشراف" من قائمة الأدوات

النقر على "إضافة" بجانب "إدارة التعليقات"

تحديد المعايير المطلوبة (كلمات، حسابات، روابط...)

الضغط على "إضافة إلى مساعد الإشراف"



في ظل تصاعد المشكلات الرقمية مثل التنمر الإلكتروني والمحتوى العشوائي، تأتي هذه الأداة من فيسبوك كحل مبتكر يمنح أصحاب الصفحات تحكمًا أكبر في تفاعل الجمهور، ويُعزز من جودة المحتوى والبيئة الحوارية على المنصة.