فيسبوك يطور أداة جديدة لتلخيص المقالات الإخبارية

الوكيل الإخباري _ كشفت ادارة فيسبوك عن تطوير أداة لتلخيص المقالات الإخبارية خلال اجتماع عقد يوم الثلاثاء الماضي ، وذلك لكي لا يضطر المستخدمون إلى قراءتها كاملة، بالاضافة الى خططًا مبكرة لجهاز استشعار عصبي لاكتشاف أفكار الأشخاص وترجمتها إلى أفعال.

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واشارت الشركة الى أن أداة الذكاء الاصطناعي "TLDR" ، يمكن أن تلخص المقالات الإخبارية فى نقاط بحيث لا يضطر المستخدم إلى قراءة المقال أو التقارير كاملة، وجاء اسمها من اختصار على الإنترنت لجملة "طويل جدًا، لم تتم قراءته".

ومن المفترض أن توفر الأداة أيضًا سردًا صوتيًا، بالإضافة إلى مساعد صوتى للإجابة.



المصدر : اليوم السابع



