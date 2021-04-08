الخميس 08-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

مصدر : باسم عوض الله لا يزال موقوفا

العلي: مهتمون بالحفاظ على استقرار أسعار السلع

24 ساعة صادمة لـ"بيتكوين" تهز عرش العملات الرقمية

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى العجارمة وأبو رخية وأبو جابر والهروط

الاستهلاكية المدنية : جميع السلع متوفرة لاستقبال شهر رمضان

تحديد سعر كيلو القطايف في رمضان

الإفتاء لـ الوكيل : رخصة إفطار لمرضى كورونا في رمضان

28 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

موعد صرف الرواتب لم يتغير حتى اليوم

أول تعليق لـ جومانا مراد بعد وفاة إبنتها

الخميس، 08-04-2021 02:29 م

فيسبوك يطور تطبيقا جديدا

تعبيرية


الوكيل الاخباري - أطلق المطورون الداخليون للشبكة الاجتماعية "فيسبوك" اختبارا لتطبيق جديد للتواصل "هوت لاين" (Hotline)، وفقًا لما نشرته بوابة "Techcrunc" التقنية أمس الأربعاء.

وكتبت البوابة: "يمكن وصف تطبيق الويب بأنه مزيج من (إنستغرام لايف) و (غلوب هاوس) لأنه يتيح للمبدعين التفاعل مع الجمهور، الذي يمكنه بعد ذلك طرح الأسئلة من خلال النص أو الصوت. ومع ذلك، على عكس غلوب هاوس، يمكن لمنشئي المحتوى تشغيل كاميراتهم بدلا من استخدام الصوت فقط".

وعند إطلاق "Hotline"، يمكن لأي شخص الانضمام إلى هذه الخدمة مجانا، وبحجم جمهور غير محدود، على الرغم من ملاحظة أن هذا قد يتغير مع تقدم التجربة.

اضافة اعلان

في الواقع، ستكون واجهة مستخدم "Hotline" مألوفة لأي شخص سبق له استخدام Clubhouse أو Twitter Spaces أو أي شبكة اجتماعية أخرى تتعامل فقط مع الصوت. ومع ذلك، هناك العديد من الاختلافات، على سبيل المثال، قسم المستمعين مقسم إلى أولئك الذين يشاهدون الحدث ببساطة، كما ينعكس في أيقونات ملفاتهم الشخصية، وأولئك الذين يطرحون الأسئلة.


اختلاف آخر ملحوظ بين Hotline وClubhouse هو أن أحداث Hotline يتم تسجيلها.
وأنشئت شبكة "فيسبوك" الاجتماعية في فبراير/شباط عام 2004، من قبل الطالب الأمريكي، مارك زوكربيرج، البالغ من العمر 19 عاما. يقع المقر الرئيسي في مينلو بارك (كاليفورنيا). يمتلك "فيسبوك" أيضًا خدمات "ماسنجر" و"واتسآب"و"إنستغرام".

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
62-160524-twitter-adding-photos-and-video-clips-twitter_700x400

بقيمة 4 مليارات دولار.. تويتر تعقد مباحثات للاستحواذ على 'كلوب هاوس'

فيس

فيسبوك تتخذ قرارا بشأن مستخدمي الحسابات المخترقة

وجوب-كون-الحساب-فريدًا-من-أجل-توثيق-حساب-تيك-توك-1

تطبيق تيك توك تضيف 6 أدوات تفاعلية جديدة

main_image606ddae6a5f28

تقرير يفضح أسرارا خطيرة من داخل 'فيسبوك'

09-06-20-908624449

تحذير من طريقة جديدة لاختراق الهواتف عبر واتس آب

Capture

'ياهو' تعلن إغلاق واحدة من أشهر خدماتها

أخبار متعلقة
واتساب يطلق ميزة جديدة لتتعرف على جميع الناس التي حظرتها وإزالة الحظر عنها وإليك طريقة الحصول عليها

واتسآب بصدد إطلاق ميزة مهمة تم حظرها سابقا

1048538488_0_0_2048_2009_309x303_80_0_0_e4c6f5b50b2feac66f62152df0bb6c28

بـ 'شريحة تحت الجلد'.. ادفع ثمن مشترياتك وافتح الأبواب والكمبيوتر.. فيديو

whatsapp-logo-is-seen-trough-a-magnifying-glass-on-an-news-photo-1028930508-1541625091 (1)

يجب أن يعرفها الجميع .. 10 ميزات مخفية في تطبيق واتسآب

24-1

واتساب يستعد لطرح ميزة جديدة

1048401407_0_292_3072_2020_1200x0_80_0_1_c6bc95aab7f386fe2916aa87c23e84f6

يوتيوب تخفي 'غير المعجبين' بمقاطع الفيديو

thumb

إنستغرام تساعد فيسبوك في تقنيات الذكاء الاصطناعي