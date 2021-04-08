فيسبوك يطور تطبيقا جديدا

الوكيل الاخباري - أطلق المطورون الداخليون للشبكة الاجتماعية "فيسبوك" اختبارا لتطبيق جديد للتواصل "هوت لاين" (Hotline)، وفقًا لما نشرته بوابة "Techcrunc" التقنية أمس الأربعاء.



وكتبت البوابة: "يمكن وصف تطبيق الويب بأنه مزيج من (إنستغرام لايف) و (غلوب هاوس) لأنه يتيح للمبدعين التفاعل مع الجمهور، الذي يمكنه بعد ذلك طرح الأسئلة من خلال النص أو الصوت. ومع ذلك، على عكس غلوب هاوس، يمكن لمنشئي المحتوى تشغيل كاميراتهم بدلا من استخدام الصوت فقط".



وعند إطلاق "Hotline"، يمكن لأي شخص الانضمام إلى هذه الخدمة مجانا، وبحجم جمهور غير محدود، على الرغم من ملاحظة أن هذا قد يتغير مع تقدم التجربة.

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في الواقع، ستكون واجهة مستخدم "Hotline" مألوفة لأي شخص سبق له استخدام Clubhouse أو Twitter Spaces أو أي شبكة اجتماعية أخرى تتعامل فقط مع الصوت. ومع ذلك، هناك العديد من الاختلافات، على سبيل المثال، قسم المستمعين مقسم إلى أولئك الذين يشاهدون الحدث ببساطة، كما ينعكس في أيقونات ملفاتهم الشخصية، وأولئك الذين يطرحون الأسئلة.



اختلاف آخر ملحوظ بين Hotline وClubhouse هو أن أحداث Hotline يتم تسجيلها.

وأنشئت شبكة "فيسبوك" الاجتماعية في فبراير/شباط عام 2004، من قبل الطالب الأمريكي، مارك زوكربيرج، البالغ من العمر 19 عاما. يقع المقر الرئيسي في مينلو بارك (كاليفورنيا). يمتلك "فيسبوك" أيضًا خدمات "ماسنجر" و"واتسآب"و"إنستغرام".

سبوتنيك