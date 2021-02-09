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الثلاثاء، 09-02-2021 10:43 ص

فيسبوك يكثف جهوده للحد من الشائعات حول لقاحات كورونا

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الوكيل الاخباري - أعلن موقع "فيسبوك" ومقره مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الاميركية، امس الإثنين، عن تكثيف جهوده، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، للحد من الشائعات حول لقاحات فيروس كورونا وتعزيز نشر الحقائق.

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وذكرت صحيفة لوس انجلوس تايمز، ان الموقع الاجتماعي قام بالتوسّع في هذه المبادرة التي تهدف الى ابراز الحقائق المتعلقة بلقاحات فيروس كورونا، وعمد الى تحديث قائمته للمزاعم الزائفة حول الفيروس واللقاحات، بمساعدة من منظمة الصحة العالمية.


وتضمّنت قائمة المعلومات المحظورة المزاعم، بأنّ كوفيد-19 من صناعة أشخاص والإصابة به أكثر أماناً من اللقاح، وأنّ اللقاحات سامّة أو تسبّب التوحّد.


وحذّر نائب رئيس "فيسبوك" لشؤون النزاهة غاي روزن، حسابات المجموعات التي تشارك معلومات مضلّلة عن اللقاحات من حظرها بشكل نهائي.


وقال "فيسبوك" إن 50 مليون شخص شاركوا في الاستطلاع الذي أجراه العام الماضي حول كوفيد-19، وتمحور حول الأعراض ووضع الأقنعة والحصول على الرعاية الصحية. وأضاف ان "الاستطلاع يُعد الأضخم من نوعه على الإطلاق وساعد الباحثين الصحيين على مراقبة وتوقع انتشار كوفيد-19 بشكل أفضل".


--(بترا)

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