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الأحد، 06-06-2021 12:26 م

فيسبوك يواجه تحقيقات بشأن الاعلانات المبوبة

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الوكيل الإخباري - فتحت المفوضية الأوروبية والمنظمون في المملكة المتحدة تحقيقات لمكافحة الاحتكار ضد شركة فيسبوك بسبب المخاوف من أن خدمة السوق Marketplace تشوه المنافسة بشكل غير عادل عبر الإعلانات المبوبة .

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ويهتم المنظمون في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بما إذا كانت فيسبوك قد استخدمت بيانات الإعلان بشكل غير عادل للتنافس في سوق الإعلانات المبوبة، ويتعاونون كجزء من التحقيق.


وقالت مارجريت فيستاجر، رئيسة المنافسة في المفوضية الأوروبية: تجمع فيسبوك مجموعة كبيرة من البيانات حول أنشطة مستخدمي شبكتها الاجتماعية وخارجها، مما يمكنها من استهداف مجموعات محددة من العملاء.

 

وأضافت: ننظر بالتفصيل في ما إذا كانت هذه البيانات تمنح فيسبوك ميزة تنافسية لا داعي لها على وجه الخصوص في قطاع الإعلانات المبوبة عبر الإنترنت، حيث يشتري الأشخاص السلع ويبيعونها كل يوم، وحيث تتنافس فيسبوك أيضًا مع الشركات التي تجمع منها البيانات.


وتقول اللجنة: إن تحقيقًا أوليًا أثار مخاوف من أن فيسبوك ربما تستخدم بيانات من خدمات الإعلانات المبوبة المنافسة التي تعلن عبر منصتها للتنافس معها.

 

وتجري الآن المفوضية وهيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة CMA تحقيقات رسمية متعمقة لتقييم هذه المخاوف.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 




 

 


 

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