الأحد 2026-02-22 11:15 ص

في دولة عربية.. تفعيل "إنذارات مبكرة رقمية" عبر "رسائل نصية"

في دولة عربية.. تفعيل "إنذارات مبكرة رقمية" عبر "رسائل نصية"
تعبيرية
 
الأحد، 22-02-2026 10:51 ص
الوكيل الإخباري-   في سياق التحول الرقمي الذي تشهده مؤسسات الدولة، بدأت سوريا تفعيل نظام وطني للإنذار المبكر يعتمد على الرسائل النصية القصيرة (SMS) لإيصال التنبيهات العاجلة إلى المواطنين، في محاولة لتعزيز الجاهزية المجتمعية أمام المخاطر والكوارث المختلفة.اضافة اعلان



ويأتي هذا التطور ضمن توجه أوسع لتوظيف تحليل البيانات والأدوات التقنية في دعم منظومة السلامة العامة والانتقال من الاستجابة المتأخرة إلى التحذير الاستباقي.

وتشمل هذه المخاطر الأحوال الجوية والظروف المناخية، إضافة إلى تهديدات أخرى قد تستدعي تنبيهاً مبكراً.

وتلقى مواطنون في سوريا رسائل تتعلق بالحالة الجوية لكل محافظة أو منطقة على حدة، متضمنة نصائح وإرشادات تهدف إلى تعزيز السلامة العامة وتقليل احتمالات التعرض للأذى أو الخسائر.

ويعكس هذا التخصيص الجغرافي توجهاً تقنياً يهدف إلى إيصال رسالة دقيقة وموجهة، بدلًا من تنبيه عام قد لا ينطبق على جميع المناطق.
 
 


