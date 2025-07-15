في ظل موجات الحر.. خطوات تحمي هاتفك من تلف البطارية أو اشتعالها

الوكيل الإخباري- يحذر الخبراء من أن بطاريات الليثيوم في الهواتف والأجهزة الذكية حساسة للغاية لدرجات الحرارة المرتفعة، ويمكن أن تنفجر أو تشتعل إذا تعرضت لظروف غير مناسبة.

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لتجنب هذه الحوادث، ينصح بما يلي:

عدم ترك الهاتف داخل السيارة المغلقة، خاصة تحت أشعة الشمس.

إبعاد الهاتف عن لوحة القيادة أو المقاعد الجلدية التي تمتص الحرارة.

عدم شحن الهاتف داخل السيارة إذا كانت درجة الحرارة مرتفعة.

استخدام أغطية عازلة حراريًا أو إطفاء الهاتف تمامًا إذا لم يكن قيد الاستخدام.

في حال ملاحظة انتفاخ في البطارية أو صدور حرارة غير معتادة، يجب فصل الهاتف فورًا والتوجه لمركز صيانة مختص.