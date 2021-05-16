الأحد 16-05-2021
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الأحد، 16-05-2021 03:10 م

في غضون 5 ثوان.. جهاز روسي جديد يكتشف المتفجرات

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الوكيل الاخباري - ابتكرت شركة "شفابي" الروسية جهازا للكشف عن المواد المتفجرة والمواد الكيميائية الخطرة.

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وأعلنت مؤسسة التكنولوجيا الروسية "روستيخ" التي تتبع لها شركة "شفابي" أن الجهاز الذي سمّاه المخترعون بـ"سيغمينت غامّا" يستطيع أن يكتشف المتفجرات والمواد الكيميائية الخطرة في غضون 5 ثوان.


ويقوم الجهاز بفحص الهواء في المكان الذي يوضع فيه، بصفة مستمرة، ولا بد وأن يكتشف المواد المتفجرة والمواد الكيميائية الخطرة، في حال وجودها، إذ لا تقل فعاليته عن 99.8 في المائة، حسب أوليغ يفتوشينكو، المدير التنفيذي لـ"روستيخ".


ويمكن استخدام الجهاز في محطات القطار والمطارات والمترو والمتاجر ودور السينما والمسارح وصالات العرض وغيرها من المنشآت العامة.

 

سبوتنيك

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