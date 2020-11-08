في 3 خطوات.. يمكنك تغيير لغة تطبيق تويتر

الوكيل الإخباري _ يعد موقع التدوينات القصيرة تويتر أحد أشهر تطبيقات المواقع الاجتماعي، وعلى الرغم من الميزات التي يقدمها لمستخدميه الا ان

اللغة لا تزال تشكل حاجزا للكثير من المستخدمين الذين يفضلون استخدام تويتر بلغتهم الخاصة، بالرغم من وجود خيار الترجمة بالمنصة.

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حيث اتاح تويتر امكانية تغيير لغة التطبيق الا أن هذا لا ينطبق على التغريدات، حيث سيعرض لك تطبيق الوسائط الاجتماعية جميع التغريدات بنفس اللغة التي تم نشرها بها على الموقع.



ولكن إذا كنت تريد فقط التغريد بلغتك الأم أو بلغة دولتك واستخدام التطبيق باللغة الإنجليزية فقط ، عن طريق اتباع الخطوات التالية :



كيفية التغريد بلغتك الأم:

1- لكي تغرد بلغة دولتك، ما عليك سوى تغيير لغة لوحة مفاتيح هاتفك.

2- إذا كنت تستخدم لوحة مفاتيح التابعة لجوجل Gboard الموجودة في هواتف أندرويد، فأنت تحتاج فقط إلى الانتقال إلى الإعدادات والعثور على خيار اللغة في Gboard، ما عليك سوى النقر على خيار الإعدادات، الموجود بجوار رمز الصور المتحركة GIF.

3- اضغط على زر إضافة اللغات إلى لوحة المفاتيح واختيار اللغة التي تستخدمها، وبمجرد الانتهاء من ذلك، يمكنك الآن التغريد بلغتك الخاصة على موقع تويتر.



كيفية تغيير لغة تويتر من خلال الهاتف:

1-افتح إعدادات هاتفك الأندرويد ومرر لأسفل للعثور على خيار اللغة لتغيير لغة التطبيق، باستخدام هذه الخطوة سيتعين عليك تغيير لغة هاتفك أيضًا



2- انتقل إلى قسم اللغات والمدخلات Languages & Inputs، واضغط على اللغات (البلد أو المنطقة)، اختر اللغة التي أضفتها واسحبها إلى الأعلى.



3- سجل خروجك من تطبيق تويتر على الهاتف وافتحه وسجل الدخول إلى الحساب الخاص بك على المنصة مرة أخرى، سيعرض التطبيق الآن كل شيء باللغة التي اخترتها.



المصدر : صدى البلد

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