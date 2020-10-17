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السبت، 17-10-2020 11:01 ص

في 4 خطوات .. شاهد حالات واتسآب دون علم الطرف الآخر

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الوكيل الاخباري - يقوم الكثير من الأشخاص، بالتواصل مع عائلتهم وأصدقائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

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حيث يستخدم الكثير تطبيق "واتسآب"، ليس فقط للتراسل لكن أيضا للتحقق من ملفاتهم الشخصية أو مشاهدة الحالات الخاصة بهم.

وعند رؤية حالات الآخرين عبر تطبيق "واتسآب"، تظهر لتلك جهات الاتصال أنك رأيت الحالة الخاصة بهم، حيث يظهر اسمك أو رقم هاتفك لهم ضمن ميزة من شاهد الحالة.


ويرغب بعض المستخدمين من مشاهدة حالات جهات اتصالهم على التطبيق دون معرفة الطرف الآخر.


قدم موقع "بليدج تايمز"، طريقة لمشاهدة حالات "واتسآب" سرا دون علم الآخرين، وذلك بتعطيل خاصية تأكيد قراءة الرسائل التي تجعل الطرف الآخر على علم بقراءتك لرسالته أو أنك شاهدة حالته.


وعند تعطيل ميزة مؤشرات قراءة الرسائل فلن يعرف الطرف المرسل ما إذا كنت قد قرأت رسالته إلى جانب ذلك لن يظهر أنك شاهدت حالات جهات الاتصال دون معرفتهم أيضا.


ويمكن إيقاف ميزة مؤشرات قراءة الرسائل عن طريق الخطوات التالية:


- افتح تطبيق "واتسآب" واضغط على خيار الإعدادات.


- انقر على خيار "الحساب"، ثم اختر "الخصوصية".


- مرر لأسفل وسترى خيار "مؤشرات قراءة الرسائل".


- قم بإيقاف الزر بجوار خيار الميزة، وقم بإغلاق التطبيق وفتحه مرة أخرى، يمكنك الآن رؤية حالات واتساب دون علم الطرف الآخر.

 

 



المصدر : سبوتنك 



 




 

 


 

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